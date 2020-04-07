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/ Пульмонология

Коронавирус превращает легкие в "резину": врач описала процесс

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Коронавирус поражает легкие не сразу, а только при тяжелой форме болезни, постепенно уплотняя их до подобия резины.

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Об этом рассказала врач-патологоанатом Дарья Ситовская, передает телеканал RT.

Так, в первую очередь поражаются альвеолы, которые отвечают за насыщение организма кислородом. В них образуются гиалиновые мембраны (перегородки, которые препятствуют нормальному газообмену), а сами альвеолы заполняются белком фибрином и отечной жидкостью.

Коронавирус превращает легкие в "резину": врач описала процесс

Коронавирус превращает легкие в "резину": врач описала процесс

24 канал

Ситовская объяснила, что при тяжелой форме COVID-19 больной делает вдох, но как бы не дышит, так как кровь не насыщается кислородом, что ведет к его нехватке в остальных органах.

"Самый чувствительный к нехватке кислорода мозг. Человек может терять сознание, а дыхательная недостаточность нарастать", – пояснила она.

Ситовская рассказала, что легкие умерших от COVID-19 не имеют явно выраженного отека, но при этом темно-красные, плотные и безвоздушные.

"Предположу, что по плотности они схожи с резиной. Здоровые легкие больше похожи на мягкую и эластичную губку для мытья посуды", – рассказала врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заведующий отделением инфекционных заболеваний римской больницы Умберто Клаудио Мастроянни рассказал, что на последней стадии коронавирус поражает все органы человека.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Тег
вирус
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