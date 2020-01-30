Коронавирус пошел на спад: появилась обнадеживающая статистика

Китайские врачи из отдельных провинций заявили об уменьшении количества новых больных коронавирусом.

Как пишет Global Times, эту информацию подтверждает и Национальная комиссия здравоохранения Китая.

Так, более чем в 10 провинциях Китая зафиксировано снижение числа новых инфицированных пациентов по сравнению с предыдущим днем.

Коронавирус пошел на спад Иллюстрация

В частности, отмечается, что, к примеру 28 января в провинции Хубэй было зарегистрировано 840 новых случаев заболевания коронавирусом, в то время, как 27-го эта цифра достигала 1291-го.

Параллельно с этим власти Китая заявили о зараженных коронавирусом во всех провинциях страны. Последним регионом, где подтвердился случай инфицирования, стал Тибетский автономный район.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения повторно созовет 30 января заседание чрезвычайного комитета в связи со вспышкой коронавируса в Китае.

Число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек. Всего зафиксировано 7711 подтвержденных случаев заболевания.

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