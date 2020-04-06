Коронавирус поражает не только легкие, а затрагивает все органы человека уже на последней стадии заболевания.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Таким выводом поделился в комментарии ТАСС заведующий отделением инфекционных заболеваний римской больницы Умберто Клаудио Мастроянни. По его словам, ухудшения состояния можно предупредить, если проводить вовремя углубленную диагностику.

"Мы говорим в основном о вызываемой коронавирусом пневмонии, но анализы, в том числе взятые у умерших пациентов, указывают, что в итоге вирус затрагивает все органы, потому что на микроциркулярном уровне вызывает целый ряд воспалительных процессов и захватывает все органы", – подчеркнул Мастроянни.

Коронавирус поражает все органы: врач описал последнюю стадию болезни freepik.com

Врач отнес к особо опасным для коронавируса факторам диабет и ожирение, подчеркнув, что в данном случае возраст больного не имеет значения.

Снизить количество случаев летальных исходов, по мнению специалиста, может помочь томография легких: "Помимо тестов, крайне важно проводить томографическое исследование легких, потому что именно снимок легких может помочь понять истинное состояние пациента и серьезность заболевания".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в организме человека нашли еще два очага размножения коронавируса COVID-19, кроме легких – верхние дыхательные пути и кишечник.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!