Коронавирус поражает единственный орган: результаты вскрытия удивили

Новый тип коронавирируса COVID-2019 поражает преимущественно легкие человека, а доказательств того, что он затрагивает другие органы, пока недостаточно.

К такому заключению пришли китайские ученые медики после проведения патологоанатомической экспертизы тела первого умершего от этого вируса. Их доклад опубликовал Journal of Forensic Medicine.

По словам исследователей, умершим был 85-летний мужчина, которого госпитализировали в январе с множественным инфарктом мозга. Тогда у больного не наблюдались повышенная температура, кашель и т. д. Симптомы коронавируса проявились только на 10-й день после поступления в больницу, еще через три у больного подтвердили смертельный диагноз.

Установлено, что коронавирус поражает преимущественно легкие человека

На 20-й день госпитализации повторная томография показала дальнейшее распространение очагов инфекции на обоих легких, на 28-й день больной скончался. И причиной смерти была установлена пневмония, вызываемая COVID-2019, а также дыхательная недостаточность.

Отмечается, что патологоанатомическое исследование медики провели спустя 12 часов после наступления смерти мужчины в больнице Уханя.

"Результаты показали, что характерной воспалительной реакцией является повреждение глубоких частей дыхательных путей и легочных альвеол, к которой приводит пневмония, вызываемая новым типом коронавируса. Взятые ранее у умершего образцы ткани показали, что паталогический процесс при COVID-2019 очень схож с атипичной пневмоний (SARS – тяжелый острый респираторный синдром) и с MERS (ближневосточный респираторный синдром). Однако анатомическое вскрытие показало, что фиброз и уплотнения в легких при COVID-2019 не настолько серьезны как при SARS, хотя экссудативная реакция была заметнее, чем при SARS", – говорится в докладе.

Исходя из этого, эксперты пока затрудняются сказать, поражает ли вирус другие внутренние органы, например, почки и селезенку. По их словам, умерший был пожилого возраста с множеством других заболеваний, поэтому для выяснения этого требуется более детальное исследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты Всемирной организации здравоохранения заявили, что вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание новым типом коронавируса COVID-19, преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточного животного-хозяина, которым могло быть как домашнее, так и дикое животное.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!