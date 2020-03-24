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/ Пульмонология

Коронавирус пойдет на спад, когда переболеют 30% украинцев – Протас

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Бывший санитарный врач Украины Святослав Протас заявил, что пандемия коронавируса пойдет на спад, когда переболеют 30% граждан.

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Своим мнением он поделился в эфире телеканала Zik во вторник, 24 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам лікаря, нельзя судить об улучшении ситуации с пандемией по соотношению тех, кто выздоровел и скончался.

Коронавирус пойдет на спад, когда переболеют 30% украинцев

Коронавирус пойдет на спад, когда переболеют 30% украинцев

"Вопрос не в том, сколько поправиться, а в том, сколько переболеет. Для того, чтобы остановить распространение любого возбудителя, в том числе вируса, необходимо, чтобы сформировался коллективный иммунитет. Для этого необходимо, чтобы переболели от 30 до 70% населения. Поэтому когда заболеет 30%, ситуация пойдет на спад", – поделился он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что при соблюдении карантина в Украине эпидемию коронавируса COVID-19 можно будет побороть уже к маю.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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