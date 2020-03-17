На сегодняшний день все предположения о том, что ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА) могут увеличить риск инфицирования SARS-CoV-2 и/или ухудшения тяжести его течения есть не более, чем предположения. Никаких научных доказательств этому нет.

Этот вирус только изучается, мы ещё далеко не все знаем и его воздействии на организм, и об иммунном ответе, пока ясно только, что его изменчивость оказалась не такой низкой, как считалось ранее.

Вирус "цепляется" к клеткам через рецепторы АПФ2, 83% которых находится в альвеолярных клетках 2 типа, основной функцией которых является синтез сурфактанта. Т.о. снижение их количества гипотетически уменьшает риск инфицирования, но увеличивает риск развития ОРДС.

Экспрессия этих рецепторов снижается с возрастом, у детей их также немного, но, если дети болеют легко, то пожилые люди достаточно тяжело. Кроме того, ген AПФ2 находится в хромосоме, связанной с полом, следовательно, женщины экспрессируют рецептор на более высоком уровне, чем мужчины. Однако у мужчин заболевание протекает тяжелее. И т.д.

Вообще, высокая смертность у пожилых может и не иметь ничего общего с рецептором ангиотензина.

Поэтому Европейское общество кардиологов (ESC) выпустило заявление, призывающее врачей и пациентов продолжать лечение ингибиторами АПФ и БРА во время развития COVD19.

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