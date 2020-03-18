Узнать о заражении новым коронавирусом можно по трём первым признакам, которые обычно заметны у больного.

Об этом идет речь в материале "Рамблер.Доктор". Так, боль в горле может стать первым симптомом COVID-19.

Именно этим новая инфекция отличается от гриппа, который всегда начинается с резкого повышения температуры и ломоты в суставах.

Как распознать коронавирус: названы три первых признака Аргументы и факты

Боль в горле беспокоит зараженного человека 3-4 дня. Затем симптомы усугубляются, человек может принять это за бронхит.

Далее появляется симптом номер два – затрудненное дыхание и одышка, что вызывает третий признак – сухой кашель.

При этом, симптомы коронавируса могут быть сглажены или вообще отсутствовать. У детей они выражены слабее всего, несмотря на то, что в сезон простуд дети первыми попадают под удар в силу слабости иммунитета. В случае с коронавирусом группа риска по летальному исходу – это люди в возрасте 70+.

Новый коронавирус опасен длительным инкубационным периодом. До двух недель он может не давать о себе знать, но человек уже болен и заразен для окружающих.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среднем симптомы коронавируса проявляются через пять дней с момента заражения, но у некоторых людей этот период может быть дольше. Среди первых признаков также высокая температура.

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