Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Как распознать коронавирус: названы три первых признака

22.4т
Читать материал на украинском

Узнать о заражении новым коронавирусом можно по трём первым признакам, которые обычно заметны у больного.

Об этом идет речь в материале "Рамблер.Доктор". Так, боль в горле может стать первым симптомом COVID-19.

Именно этим новая инфекция отличается от гриппа, который всегда начинается с резкого повышения температуры и ломоты в суставах.

Как распознать коронавирус: названы три первых признака

Как распознать коронавирус: названы три первых признака

Аргументы и факты

Боль в горле беспокоит зараженного человека 3-4 дня. Затем симптомы усугубляются, человек может принять это за бронхит.

Далее появляется симптом номер два – затрудненное дыхание и одышка, что вызывает третий признак – сухой кашель.

При этом, симптомы коронавируса могут быть сглажены или вообще отсутствовать. У детей они выражены слабее всего, несмотря на то, что в сезон простуд дети первыми попадают под удар в силу слабости иммунитета. В случае с коронавирусом группа риска по летальному исходу – это люди в возрасте 70+.

Новый коронавирус опасен длительным инкубационным периодом. До двух недель он может не давать о себе знать, но человек уже болен и заразен для окружающих.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среднем симптомы коронавируса проявляются через пять дней с момента заражения, но у некоторых людей этот период может быть дольше. Среди первых признаков также высокая температура.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
2
Смешно
41
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости