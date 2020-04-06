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/ Пульмонология

Коронавирус передается при разговоре: ученые предупредили об опасности

2.7т
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Коронавирус COVID-19 может передаваться в ходе обычного разговора и даже при дыхании.

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Как пишет научное издание Taylor and Francis Group, исследование провел коллектив ученых из Калифорнийского университета и нью-йоркской Школы медицины Икана Медцентра Маунт-Синай.

Ученые отметили, что мелкие частицы выделяются не только при кашле и чихании, но и при разговоре, особенно если зараженный собеседник громко говорит.

Иллюстрация

Иллюстрация

При этом некоторые люди по непонятным пока причинам являются "аэрозольными суперраспространителями", испуская в воздух на порядок больше частиц вируса, чем все остальные.

Учитывая, что, согласно некоторым данным, существуют бессимптомные носители инфекции, данная проблема становится еще более значимой.

Десятиминутный разговор с бессимптомным "суперраспространителем" приведет к появлению в воздухе облака из приблизительно 6 тысяч аэрозольных частиц, и люди, находящиеся в непосредственной близости, могут его вдохнуть.

Предполагается, что аэрозольные частицы выделяются при разрыве пленки в альвеолах легких, и если слизь в верхних дыхательных путях содержит коронавирус или другую респираторную инфекцию, то она окажется в этом аэрозольном облаке.

При этом минимальная инфекционная доза содержания коронавируса в облаке частиц пока что не установлена. Также неясно, сколь долго вирус остается жизнеспособен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в организме человека нашли еще два очага размножения коронавируса COVID-19, кроме легких – верхние дыхательные пути и кишечник.

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Тема
Коронавирус
Теги
исследование вирус
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