В Исландии благодаря масштабному тестированию всех граждан медики обнаружили, что у половины тех, кто заразился коронавирусом, не было никаких симптомов.

Об этом рассказал главный эпидемиолог Торонфур Гуднасон, передает BuzzFeed News. О похожей ситуации заявили и в других странах.

К примеру, в Китае у трети людей с положительным результатом теста также диагностировали отсроченные симптомы. Как уточняет газета South China Morning Post, по секретным данным правительства, у некоторых больных не было никаких признаков.

Тревогу забили ви Южной Корее. Там зарегистрировали 20 % бессимптомных случаев. Многочисленные исследовательские работы зафиксировали возможность распространения коронавируса среди людей до того, как у них появится типичная температура, кашель и усталость, связанные с болезнью легких Covid-19.

Британские и японские ученые, как пишет Bloomberg, подтвердили, что коронавирус способен передаваться еще до того, как у человека начнут проявляться характерные симптомы.

Угроза такого явления состоит в том, что высокий уровень бессимптомных случаев может осложнить усилия, направленные на то, чтобы остановить распространение болезни, потому что многие страны не проверяют людей, если они не серьезно больны.

"Становится все более очевидным, что распространение Covid-19 людьми с бессимптомным протеканием или слабыми симптомами может быть причиной большей передачи, чем считалось ранее; установить контроль над вирусом становиться все труднее", – резюмировал Скотт Готлиб, бывший глава Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.

The first strategy revolves around a massive rollout of testing capacity. We believe that a significant proportion of epidemic transmission is due to mild and maybe even asymptomatic infections (https://t.co/VuWXqrjPpx). 10/19