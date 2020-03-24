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/ Пульмонология

Ученые заявили о передаче коронавируса до появления симптомов

5.3т
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В Исландии благодаря масштабному тестированию всех граждан медики обнаружили, что у половины тех, кто заразился коронавирусом, не было никаких симптомов.

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Об этом рассказал главный эпидемиолог Торонфур Гуднасон, передает BuzzFeed News. О похожей ситуации заявили и в других странах.

К примеру, в Китае у трети людей с положительным результатом теста также диагностировали отсроченные симптомы. Как уточняет газета South China Morning Post, по секретным данным правительства, у некоторых больных не было никаких признаков.

Ученые заявили о передаче коронавируса до появления сиптомов

Ученые заявили о передаче коронавируса до появления сиптомов

Тревогу забили ви Южной Корее. Там зарегистрировали 20 % бессимптомных случаев. Многочисленные исследовательские работы зафиксировали возможность распространения коронавируса среди людей до того, как у них появится типичная температура, кашель и усталость, связанные с болезнью легких Covid-19.

Британские и японские ученые, как пишет Bloomberg, подтвердили, что коронавирус способен передаваться еще до того, как у человека начнут проявляться характерные симптомы.

Угроза такого явления состоит в том, что высокий уровень бессимптомных случаев может осложнить усилия, направленные на то, чтобы остановить распространение болезни, потому что многие страны не проверяют людей, если они не серьезно больны.

"Становится все более очевидным, что распространение Covid-19 людьми с бессимптомным протеканием или слабыми симптомами может быть причиной большей передачи, чем считалось ранее; установить контроль над вирусом становиться все труднее", – резюмировал Скотт Готлиб, бывший глава Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эпидемиологи Медицинского университета Гуаньчжоу и Гонконгского университета заявили, что коло 44% случаев заражения коронавирусом произошли от человека без симптомов.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
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