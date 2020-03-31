Коронавирус передается через телефон: как его очистить

Салфетки с 70% изопропиловым спиртом, а также вода с мылом эффективно уничтожают микробов на поверхности телефона.
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Также для очистки поверхности гаджета можно использовать ткань, желательно мягкую и без ворса, передает "Радіо Свобода".
Для очистки нужен кусок ткани или бумажное полотенце. Для чистящего раствора понадобится мыло, что пенится и содержит моющее средство. Надо протереть телефон, а после вытереть тканью или бумажным полотенцем, слегка смоченной водой.
Эпидемия коронавируса
Профессор микробиологии и патологии Медицинской школе Лангон при Нью-Йоркском университете Филипп Тьерно рекомендовал чистить смартфон дважды в день – утром и вечером.
При этом эксперты советовали не использовать средства дезинфекции для экрана телефона, ведь они могут повредить олеофобное покрытие, которое предназначено для защиты от отпечатков пальцев и попадания влаги.
Как очистить телефон от микробов
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Как сообщал OBOZREVATEL, заразиться коронавирусом 2019-nCoV оказалось возможным не только воздушно-капельным путем, но и через предметы обихода.
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