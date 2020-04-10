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/ Пульмонология

Коронавирус передается через еду? Нашлось опровержение мифа

8.3т
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Коронавирус не передается через еду, поскольку вирусы размножаются только в живом организме.

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К такому выводу пришел сотрудник Университета штата Огайо в США Санджа Илич, передает MedicalXpress.

"Коронавирус не является желудочно-кишечным заболеванием, инфекция COVID-19 не размножается на еде", – заявил ученый.

Коронавирус передается через еду? Нашлось опровержение мифа

Коронавирус передается через еду? Нашлось опровержение мифа

Однако он предупредил, что коронавирус можно подхватить в супермаркете. Чтобы этого не произошло, Илич рекомендовал держать социальную дистанцию два метра и периодически обрабатывать руки антисептиками, а купленные овощи и фрукты тщательно мыть.

При заказе готовой еды с доставкой из магазинов, по словам Илича, переживать не стоит. По его данным, в настоящий момент нет информации о случаях передачи коронавируса через службы доставки из магазинов или ресторанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Финляндии показали на видео, как коронавирус передается в супермаркете.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
США
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Невашедело Кира
Невашедело Кира
Ну как бы, вирус живет в живом организме, не жрем живые йогурты)
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