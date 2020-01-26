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/ Пульмонология

Папа Римский обратился к верующим из-за коронавируса: что сказал

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Папа Римский Франциск пообещал молиться за успешную борьбу со смертельным коронавирусом из Китая.

Во время традиционной воскресной проповеди к верующим в Ватикане 26 января он также оценил усилия Пекина по сдерживанию распространения болезни, передает Reuters.

"Хочу помолиться за людей, заболевших из-за вируса, распространившегося в Китае. Господи, прими усопших в мире, утешь семьи и поддержи большие усилия, уже предпринятые китайской общиной по борьбе с эпидемией", – сказал понтифик на площади Святого Петра.

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Папа Римский обратился к верующим из-за коронавируса

Папа Римский обратился к верующим из-за коронавируса

recyclemag.ru

По последним данным, вирусом уже заболели более 2 тыс человек, 56 – погибли. Заболевание распространилось уже на такие страны помимо Китая:

Гонконг – 6 случаев, Макао – 5 случаев, Таиланд – 5 случаев, Австралия – 4 случая, Малайзия – 4 случая, Сингапур – 4 случая, Франция – 3 случая, Япония – 4 случая, Южная Корея – 3 случая, Тайвань – 3 случая, США – 2 случая, Вьетнам – 2 случая, Непал – 1 случай, Канада – 1 "предположительно подтвержденный" случай.

При этом в Национальной комиссии здравоохранения Китая сообщили, что от смертельной пневмонии удалось вылечить 36 человек. Их уже выписали из больницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был озвучен перечень симптомов заражения коронавирусом.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Персона
Папа Римський Франциск
Место
Ватикан
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