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/ Пульмонология

Коронавирус отступает: появились обнадеживающие данные

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В четверг, 20 февраля, суточный показатель вылечившихся от коронавируса в материковом Китае впервые за неделю превысил 2 тысячи.

Согласно уточненным данным Национальной комисии по здравоохранению КНР, это почти в 2,5 раза больше, чем заразилось, и примерно в 17 раз больше, чем умерло.

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Коронавирус начал отступать

Коронавирус начал отступать

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Главное на утро 21 февраля:

  • вылечились 18 264 (+2109);

  • умерли 2236 (+118);

  • заразились 75 465 (+889).

  • с подозрением на наличие вируса 4094.

При этом эксперты в Китае заявили, что клинические испытания вакцины от нового коронавируса начнут не раньше конца апреля.

Карта распространения вируса

Карта распространения вируса

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что проведет 14 дней в Новых Санжарах вместе с эвакуированными с Китая украинцами. Это произошло после побоища, которое устроили в этом городе местные жители, узнав, что эвакуированных из Китая везут в их медцентр.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Коронавирус
Место
Китай Ухань
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