Коронавирус отступает: появились обнадеживающие данные

В четверг, 20 февраля, суточный показатель вылечившихся от коронавируса в материковом Китае впервые за неделю превысил 2 тысячи.

Согласно уточненным данным Национальной комисии по здравоохранению КНР, это почти в 2,5 раза больше, чем заразилось, и примерно в 17 раз больше, чем умерло.

Коронавирус начал отступать Иллюстрация

Главное на утро 21 февраля:

вылечились 18 264 (+2109);

умерли 2236 (+118);

заразились 75 465 (+889).

с подозрением на наличие вируса 4094.

При этом эксперты в Китае заявили, что клинические испытания вакцины от нового коронавируса начнут не раньше конца апреля.

Карта распространения вируса

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что проведет 14 дней в Новых Санжарах вместе с эвакуированными с Китая украинцами. Это произошло после побоища, которое устроили в этом городе местные жители, узнав, что эвакуированных из Китая везут в их медцентр.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram