Коронавирус отступает: появились обнадеживающие данные

В четверг, 20 февраля, суточный показатель вылечившихся от коронавируса в материковом Китае впервые за неделю превысил 2 тысячи.
Согласно уточненным данным Национальной комисии по здравоохранению КНР, это почти в 2,5 раза больше, чем заразилось, и примерно в 17 раз больше, чем умерло.
Коронавирус начал отступать
Иллюстрация
Главное на утро 21 февраля:
вылечились 18 264 (+2109);
умерли 2236 (+118);
заразились 75 465 (+889).
с подозрением на наличие вируса 4094.
При этом эксперты в Китае заявили, что клинические испытания вакцины от нового коронавируса начнут не раньше конца апреля.
Карта распространения вируса
Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что проведет 14 дней в Новых Санжарах вместе с эвакуированными с Китая украинцами. Это произошло после побоища, которое устроили в этом городе местные жители, узнав, что эвакуированных из Китая везут в их медцентр.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.