Коронавирус предполагает более серьезные профилактические меры, чем грипп, поскольку у людей пока еще нет иммунитета к этому заболеванию.

Ситуацию прояснил вирусолог компании Novavax Грегори Гленн, который разрабатывает вакцину от COVID-19, в интервью ТСН. По его словам, это является принципиальным моментом для врачей.

"Коронавирус еще не распространен. Население сейчас имеет нулевой иммунитет. Вспомните, сколько мы живем с гриппом. Но даже грипп постоянно мутирует", – отметил он.

Коронавирус отличается от гриппа: в чем принципиальная разница 5 канал

Вирусолог также рассказал, что при заражении гриппом мы подхватываем несколько сотен мелких вирусов. В случае же с COVID-19 другие штаммы, кроме двух распространенных, человечеству пока не известны.

Гленн указал на еще один момент: грипп уже давно стал сезонным заболеванием, тогда как для коронавируса все только начинается.

"Сейчас он разлетится по миру, следующей зимой будет еще больше случаев заражения в Северном полушарии. Но у людей наработается иммунитет. Я не берусь ничего предсказывать, но мы готовимся к худшему варианту", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев предупредили, что коронавирусом можно заразиться повторно и дали советы, как не заболеть.

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