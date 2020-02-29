Коронавирус опять нарастил темпы: появились пугающие данные

Коронавирус COVID-2019 снова нарастил темпы распространения по всему миру. При этом за день, 28 февраля, только в Китае зафиксировали 430 новых случаев инфицирования.
Причем 423 случая из них зафиксировали в провинции Хубэй. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты распространения заболевания Исследовательского центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса в США.
Скончались за сутки 47 человек. При этом 2 885 заболевших смогли вылечить. В больницах сейчас остаются 42 776 человек.
Коронавирус
gazeta.ru
Согласно статистике на утро 29 февраля, всего в мире коронавирус подтвердили у 85 181 человека. Выздоровели уже 39 485. С начала вспышки вируса погибли всего 2920 человек.
В Корее за день добавилось 909 случаев заражения, это вдвое больше, чем в Китае. Сейчас там выявлен 2931 случай заболевания, 16 человек умерло, из них трое – за последние сутки.
Карта распространения коронавируса
Скриншот
В Италии, где разбушевался коронавирус, зарегистрировали уже 888 заболевших и 21 умершего. В пятницу там заболели еще 238 человек, умерли четверо. В Иране заразились 388 человек, 143 из них за последние сутки. Там умерли уже 34 человека.
Как писал OBOZREVATEL ранее:
Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса до "очень высокого" на глобальном уровне.
В мире разрабатывается более 20 вакцин от нового коронавируса, которые могут быть представлены уже в ближайшее время.
В граничащей с Украиной Беларусью зафиксировали первый случай заболевания новым смертельным коронавирусом из Китая COVID-2019.
Из-за распространения в мире эпидемии китайского коронавируса COVID-19 Украина приняла решение о проверке граждан на границе с Россией.
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