Коронавирус опасен и для молодежи: врач рассказала о реалиях болезни

Коронавирус опасен не только для пожилых людей, им массово заражается и молодежь.

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Об этом предупредила врач и член парламента Великобритании Розена Эллин-Хан в интервью The Guardian.

Она поделилась свежими данными о ситуации в лондонской больнице Св. Джорджа, которая оказалась переполнена в связи с эпидемией COVID-19.

Коронавирус опасен и для молодежи

Эллин-Хан работает 15 лет в отделении неотложной помощи, но, по ее словам, никогда не видела ничего подобного. "Количество пациентов с симптомами респираторной инфекции, у которых диагностируют COVID-19, растет. В воскресенье, 22 марта, утром реанимационное отделение оказалось полностью заполнено тяжелыми больными, у которых были проблемы с дыханием. Из-за отсутствия мест взрослых пациентов начали госпитализировать в педиатрическую реанимацию", – поделилась она.

"Мы видим молодых людей, которые были вполне здоровы, а теперь находятся в больнице. Некоторым из них по 30 лет и они нуждаются в искусственной вентиляции легких, чтобы выжить", – рассказала медик.

Врач предупредила об опасности коронавируса для молодых

Эллин-Хан рассказала, что медперсонал опасается, что эпидемия приведет к недостатку аппаратов искусственной вентиляции легких, с которой уже столкнулись врачи в Италии.

"В ближайшие недели придется решать, кому достанется аппарат искусственной вентиляции легких, а кому нет. Спасать будут молодых людей, которые сейчас гуляют и развлекаются и игнорируют советы. И это значит, что какой-то маме аппарата может и не хватить", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эллин-Хан также предупредила, что при коронавирусе часто возникает боль в животе, которую легко спутать с другим заболеванием.

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