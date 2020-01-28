Коронавирус охватил еще один популярный курорт: туристы в опасности

Смертельный коронавирус 2019-nCoV охватил популярную среди туристов (особенно в зимний период) курортную страну Таиланд.

Это свидетельствует о том, что он все больше распространяется по туристическим направлениям. В частности, так происходит из-за недавнего празднования Нового года китайцами. Данный период считается временем путешествий.

В Минздраве Таиланда уже заявили о 14 подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом. За последнее время здесь выявили шесть инфицированных граждан КНР.

Коронавирус охватил еще один популярный курорт Тонкости туризма

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на китайском курорте Хайнань, который набирает популярность среди украинских туристов, зафиксировали первую смерть от нового коронавируса-2019-nCoV.

Количество зараженных 2019-nCoV за ночь с понедельника на вторник, 28 января, резко выросло до 4515 с 2744, погибли уже 106 человек.

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