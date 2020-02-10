Опасен не только кашель: обнаружен новый способ заражения смертельным коронавирусом

Вторичным путем передачи нового китайского коронавируса 2019-nCoV может быть диарея.

Это выяснили американские и китайские ученые, передает AFP. По словам эпидемиолога из Университета Торонто Дэвида Фисмана, распространение вируса через фекалии может создать новые проблемы для сдерживания вспышки. Особенно это скажется на больницах, которые могут стать "усилителями" эпидемии.

Пока что считается, что основной путь заражения – кашель инфицированного человека, хотя исследователи сначала и отмечали, что сосредоточены на пациентах с респираторными симптомами и, возможно, пропустили тех, кто имел пищеварительные расстройства.

14 из 138 исследованных учеными пациентов (10%) из больницы Уханя жаловались на диарею и тошноту за один-два дня до появления лихорадки и затрудненного дыхания.

Первый зараженный коронавирусом пациент в США также в течение двух дней имел проблемы с кишечником. Вирус впоследствии обнаружили в его фекалиях. Были и другие подобные задокументированные случаи в Китае.

"Мы до сих пор не знаем, как долго этот вирус может жить вне организма – ВИЧ, к примеру, может жить лишь около 30 минут – и к какому температурному диапазону чувствительный 2019-nCoV", – подчеркнул биоинженер Цзяюй Ляо из Университета Калифорнии в Риверсайде.

Основным способом передачи вируса пока что по-прежнему остается прикосновение к загрязненным поверхностям, а потом – к глазам, носу или рту.

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