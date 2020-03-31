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/ Пульмонология

Коронавирус никогда не исчезнет: вирусолог дал тревожный прогноз

8.4т
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Ученые не верят в полное исчезновение коронавируса, поскольку он слишком широко распространился по миру.

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Такое мнение высказал в эфире радио "Говорит Москва" вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета в России Александр Лукашев.

"Атипичную пневмонию удалось полностью ликвидировать. Этот вирус сейчас в природе не существует. С COVID-19 такого уже не получится, на это уже никакой надежды нет. Он не исчезнет, он уже очень широко распространился, он хорошо передаётся, он есть во всех странах мира. Скорее всего, этот вирус уже с нами остаётся навсегда. Он не ослабнет, но перестанет быть общественно опасным", – предположил ученый.

Коронавирус никогда не исчезнет: вирусолог дал прогноз

Коронавирус никогда не исчезнет: вирусолог дал прогноз

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Кроме того, по его словам,в Китае может произойти вторая вспышка заболевания. "Конечно, там умеют бороться, умеют купировать, но Китай продолжает жить на пороховой бочке", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-инфекционист и бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита заявил, что жара не поможет победить коронавирус.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Россия
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