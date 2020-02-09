Биологическое оружие? В Китае дали исчерпывающий ответ о коронавирусе

Вспышка нового коронавируса повлекла за собой массу спекуляций, в частности слухи о том, что болезнь якобы является биологическим оружием.
Посол Китая в Соединенных Штатах Цуй Тянькай в эфире телеканала CBS назвал эту информацию полным бредом.
Тянькай указал на фейки о том, что новый смертельный вирус якобы "произошел из военной лаборатории в Китае или США".
"Как мы можем верить всем этим бредням? Это абсолютный бред", – сказал он.
На данный момент, утверждает посол, ученые не могут точно сказать, откуда пошла болезнь.
"По предварительным данным, от каких-то животных. Но мы должны узнать об этом больше. Это могло произойти где угодно. Но мы делаем все возможное, чтобы это исправить", – подчеркнул он.
Китай ответил на панику из-за коронавируса
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Японии задержали круизный лайнер, на борту которого находилось 3500 человек из-за подозрения на наличие смертельного коронавируса.
По данным Министерства иностранных дел Украины, по меньшей мере 25 украинских граждан находятся на борту Diamond Princess.
9 февраля стало известно, что заражен украинец, который является членом экипажа.
В комитете Верховной Рады рассказали, что украинец проведет в изоляции минимум 14 дней, и поделились деталями.
На борту Diamond Princess находятся еще два гражданина Украины с симптомами заражения коронавирусом, которые уже вторые сутки не выходят из кают.
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