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/ Пульмонология

Биологическое оружие? В Китае дали исчерпывающий ответ о коронавирусе

5.1т
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Вспышка нового коронавируса повлекла за собой массу спекуляций, в частности слухи о том, что болезнь якобы является биологическим оружием.

Посол Китая в Соединенных Штатах Цуй Тянькай в эфире телеканала CBS назвал эту информацию полным бредом.

Тянькай указал на фейки о том, что новый смертельный вирус якобы "произошел из военной лаборатории в Китае или США".

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"Как мы можем верить всем этим бредням? Это абсолютный бред", – сказал он.

На данный момент, утверждает посол, ученые не могут точно сказать, откуда пошла болезнь.

"По предварительным данным, от каких-то животных. Но мы должны узнать об этом больше. Это могло произойти где угодно. Но мы делаем все возможное, чтобы это исправить", – подчеркнул он.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Здоровье Коронавирус
Место
Китай
Теги
вирус болезнь
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