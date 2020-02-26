Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Коронавирус не останавливается: первый случай зафиксирован в Грузии

Читать материал на украинском

В Грузии зафиксирован первый пациент, который заразился новым типом коронавируса COVID-2019.

Зараженный гражданин 25 февраля прибыл в страну из Ирана через Азербайджан, передают РИА Новости.

Коронавирус добрался до Грузии

Коронавирус добрался до Грузии

jam-news.net

"Несколько минут назад мы получили из лаборатории Лугара результаты анализов, согласно которым в стране выявлен первый случай заражения коронавирусом", – заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бразилии подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-2019. Таким образом болезнь добралась до Латинской Америки.

Ранее вирус добрался до Швейцарии, Румынии, Алжира, а также на юг Испании – в Каталонию.

На Закарпатье украинские пограничники обнаружили женщину с симптомами, похожими на смертельный вирус. Ее остановили на пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией. Женщина вместе с другими пассажирами возвращалась из Италии.

Напомним, что к 26 февраля COVID-2019 выявили у 78 064 человек в Китае, а количество жертв заболевания увеличилось до 2715 человек.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Грузия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
1
Смешно
0
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости