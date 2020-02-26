Коронавирус не останавливается: первый случай зафиксирован в Грузии

В Грузии зафиксирован первый пациент, который заразился новым типом коронавируса COVID-2019.
Зараженный гражданин 25 февраля прибыл в страну из Ирана через Азербайджан, передают РИА Новости.
Коронавирус добрался до Грузии
jam-news.net
"Несколько минут назад мы получили из лаборатории Лугара результаты анализов, согласно которым в стране выявлен первый случай заражения коронавирусом", – заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.
Карта распространения коронавируса в мире:
Как сообщал OBOZREVATEL, в Бразилии подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-2019. Таким образом болезнь добралась до Латинской Америки.
Ранее вирус добрался до Швейцарии, Румынии, Алжира, а также на юг Испании – в Каталонию.
На Закарпатье украинские пограничники обнаружили женщину с симптомами, похожими на смертельный вирус. Ее остановили на пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией. Женщина вместе с другими пассажирами возвращалась из Италии.
Напомним, что к 26 февраля COVID-2019 выявили у 78 064 человек в Китае, а количество жертв заболевания увеличилось до 2715 человек.
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