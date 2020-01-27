Коронавирус: названо правдивое количество жертв в Китае

Правдиво ли число жертв, которые пострадали от смертельно опасного коронавируса? Умерло более 80 человек? Напомним, это официальные данные.

Так, на 23 января источники разведки в Китае подтверждают более 2,8 миллионов инфицированных. А 112 000 человек погибли. Основная причина смерти: полиорганная недостаточность. Об этом сообщает Hal Turner Radio Show.

Доктора в городе Ухань уже сообщали, что у них закончились наборы для тестирования на вирусы.

Тысячи погибших доставляются прямо на мусоросжигательные заводы. Никаких похорон. Трупы сжигают. Информация получена непосредственно от работников этих предприятий.

По состоянию на 23 января, правительство Китая поместило на карантин 11 городов, всего 29 миллионов человек: Ухань, Хуанганг, Сяньнин, Хуанши, Сяньтао, Дай, Округ Янсинь, Цяньцзян, Чиби, Чжицзян, Город Эньши.

Китайские военные оказывают помощь в блокировании этих китайских городов. Все они носят биозащитные костюмы.

Коронавирус в Китае

Центральная военная комиссия КПК приказала Центральному командованию оказать помощь в закрытии Уханя в ответ на социальную нестабильность из-за "панических настроений". Солдаты были оснащены биологическим защитным снаряжением, они поклялись выиграть кампанию.

Бронетехника так же прибывает на место: бронированные машины, бронетранспортеры и легкие танки для укрепления блокпостов.

Еще более удивительно то, что китайцам во всей провинции Чжэцзян велено оставаться в своих домах. Это 60 миллионов человек, которым приказали оставаться там, где они есть, что пока еще не официальный карантин, но довольно строго сформулированный совет.

Системный провал китайского общества уже начался. Люди падают без сознания прямо на улицах. Магазины давно очистили от еды. Тотальная паника станет неизбежной, так как люди понимают, что еда, лекарства и врачи – это ограниченные ресурсы и на всех не хватит.

А тем временем в Австралии органы здравоохранения подтвердили, что человек в Сиднее находится на карантине после возможного заражения потенциально смертельной коронавирусной болезнью.

Коронавирус в Китае

В Канаде на карантине 5 человек. В Колумбии один человек с подозрением на коронавирус. В Англии 14 человек проверены, 5 человек подтверждены. В Италии госпитализирована одна китаянка. В Японии один подтвержденный случай. В Малайзии 2 человека на карантине. В Мексике – три новых случая, в Северной Ирландии – 1 человек. На Филиппинах – 5 подозреваемых. В Саудовской Аравии – несколько подтвержденных случаев. В США точные цифры подозреваемых на инфекцию и инфицированных собираются.

Трудно сказать, как будет протекать эпидемия в мире. Этого никто не знает, но в Китае она уже идет полным ходом. А это значит, что китайская экономика рухнет. А когда Китай рухнет, это вызовет глобальную экономическую ударную волну, от которой планета не сможет оправиться в течение десятилетий.

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