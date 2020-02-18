Коронавирус наступает: названы страны с максимальной зоной риска

Наибольшую вероятность (более 90%) заразится смертельным китайским коронавирусом имеют восточные азиаты, японцы и ханьцы.

Европейцы оцениваются только в 50%, африканцы – в 60%, сообщает eturbonews с ссылкой на исследование Bio Rxiv.

Исследователи обратили внимание на то, что в Европе и Америке ранее не было смертельных случаев этого вируса. Также о случаях коронавируса вообще не сообщалось из Африки.

Согласно исследованию, коронавирус, вероятнее всего, имеет некую связь с рецептором ACE2, которого больше у восточных азиатов, чем европейцев.

Согласно этому предварительному исследованию риск получения вируса:

Высокий риск 90% -99%:

Япония

Южный Хань, Китай

Хошимин, Вьетнам

Хан Китайский в Пекине, Китай

Китайский Дай в Сишуанбаньна, Китай

Умеренный риск: 80-89%

Не найдено

От среднего до умеренного риска: 70-79%

Перу

Бангладеш

Шри-Ланки

Индия

Южная Азия

Средний риск: 60-69%

гуджаратские индийцы из Хьюстона, Техас

смешанные американцы

американцы африканского происхождения на юго-западе США

пенджаби из Лахора, Пакистан

африканцы в Барбадосе

кенийцы

африканцы

нигерийцы

пуэрториканцы

Низкий и средний риск: 50-59%

колумбийцы из Медельина

Йоруба в Ибадане, Нигерия

финцы в Финляндии

иберийское население в Испании

европейцы (в целом)

резиденция Юта (кавказцы)

Тоскани, Италия

"Основываясь на общедоступной базе данных и современной технологии RNA-Seq для отдельных клеток, профиль экспрессии РНК ACE2 есть в нормальных легких человека. Результат указывает на то, что экспрессия рецептора вируса ACE2 сконцентрирована в небольшой популяции альвеолярных клеток типа II (AT2)", – сказано в исследовании.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки, на протяжении 17 февраля, количество заразившихся коронавирусом COVID-2019 в Китае (включая Гонконг, Макао, Тайвань) выросло до 72 528 (+1893, положительная динамика).

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