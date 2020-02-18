Коронавирус наступает: названы страны с максимальной зоной риска

Наибольшую вероятность (более 90%) заразится смертельным китайским коронавирусом имеют восточные азиаты, японцы и ханьцы.
Европейцы оцениваются только в 50%, африканцы – в 60%, сообщает eturbonews с ссылкой на исследование Bio Rxiv.
Исследователи обратили внимание на то, что в Европе и Америке ранее не было смертельных случаев этого вируса. Также о случаях коронавируса вообще не сообщалось из Африки.
Согласно исследованию, коронавирус, вероятнее всего, имеет некую связь с рецептором ACE2, которого больше у восточных азиатов, чем европейцев.
Согласно этому предварительному исследованию риск получения вируса:
Высокий риск 90% -99%:
Япония
Южный Хань, Китай
Хошимин, Вьетнам
Хан Китайский в Пекине, Китай
Китайский Дай в Сишуанбаньна, Китай
Умеренный риск: 80-89%
Не найдено
От среднего до умеренного риска: 70-79%
Перу
Бангладеш
Шри-Ланки
Индия
Южная Азия
Средний риск: 60-69%
гуджаратские индийцы из Хьюстона, Техас
смешанные американцы
американцы африканского происхождения на юго-западе США
пенджаби из Лахора, Пакистан
африканцы в Барбадосе
кенийцы
африканцы
нигерийцы
пуэрториканцы
Низкий и средний риск: 50-59%
колумбийцы из Медельина
Йоруба в Ибадане, Нигерия
финцы в Финляндии
иберийское население в Испании
европейцы (в целом)
резиденция Юта (кавказцы)
Тоскани, Италия
"Основываясь на общедоступной базе данных и современной технологии RNA-Seq для отдельных клеток, профиль экспрессии РНК ACE2 есть в нормальных легких человека. Результат указывает на то, что экспрессия рецептора вируса ACE2 сконцентрирована в небольшой популяции альвеолярных клеток типа II (AT2)", – сказано в исследовании.
Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки, на протяжении 17 февраля, количество заразившихся коронавирусом COVID-2019 в Китае (включая Гонконг, Макао, Тайвань) выросло до 72 528 (+1893, положительная динамика).
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