Коронавирус нарастил темпы во всем мире: ВОЗ повысила уровень опасности

За минувшие сутки, 29 февраля, коронавирус COVID-2019 снова забрал жизни огромного количества людей. Так, только в Китае погибло 35 человек. ВОЗ даже подняла уровень опасности его распространения.

Большинство смертельных случаев в стране, а именно – 34, зафиксировали в провинции Хубэй, где изначально и вспыхнуло заболевание, еще один человек скончался в провинции Хэнань. О ситуации сообщила Национальная комиссия по здравоохранению.

По состоянию на утро 1 марта в мире от опасного коронавируса погибло 2980 человек. Число зараженных составило 85 905.

В Китае общее число умерших достигло – 2870 человек, в Иране – 43, а в Италии – 29, в Южной Корее – 17.

За последние сутки, 29 февраля, первые случаи заражения новым коронавирусом зафиксировали в Ирландии, Люксембурге, Армении.

А в США произошла первая гибель человека от этого опасного вируса.

Также первая первая смерть от коронавируса была зафиксирована в Австралии: умер мужчина, заразившийся на лайнере Diamond Princess.

Всемирная организация здравоохранения подняла уровень опасности международного распространения этого вируса до очень высокого.

Коронавирус нарастил темпы во всем мире. Иллюстрация

Так, по данным SCMP, общее число зараженных во всем мире составило 85 905, погибших – 2980, а выздоровевших – 41958. В Китае за период распространения вируса умерло 2870 человек, в Иране – 43, а в Италии – 29, а в Южной Корее – 17.

Также на сайте ВОЗ появилась информация о поднятии уровня опасности международного распространения коронавируса COVID-19 до очень высокого.

"Увеличение числа случаев заболевания и числа затронутых стран в течение последних нескольких дней, безусловно, вызывает озабоченность", – заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Первый по состоянию на 1 марта случай заражения опасным вирусом подтвердили в Армении. Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Николо Пашинян. По его словам, зараженный –29-летний гражданин республики – недавно прилетел из Тегерана с женой. У мужчины на момент обращения к медикам была высокая температура, но его состояние оценили как удовлетворительное.

Премьер отметил, что у жены зараженного результат теста на коронавирус оказался отрицательным. Правительство примет необходимые меры, в том числе тех, кто контактировал с больным, изолируют.

Также появилась информация о первых случаях заражения новым коронавирусом в Ирландии и Люксембурге, а еще гибели человека от вируса в Австралии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В мире разрабатывается более 20 вакцин от нового коронавируса, которые могут быть представлены уже в ближайшее время.

В граничащей с Украиной Беларусью зафиксировали первый случай заболевания новым смертельным коронавирусом COVID-2019.

Из-за распространения в мире эпидемии китайского коронавируса COVID-19 Украина приняла решение о проверке граждан на границе с Россией.

В то же время в департаменте округа Кинг в штате Вашингтон (США) зафиксировали первую смерть от коронавируса COVID-2019.

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