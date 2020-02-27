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/ Пульмонология

Коронавирус нанес новый удар по Европе: пугающие данные

5.3т
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Новые случаи инфицирования смертельным коронавирусом COVID-19 зафиксировали в Вене (Австрия) – это уже третий случай в стране, а также первый случай в Израиле.

Все зараженные недавно вернулись из Италии, где в последнее время разбушевался смертельный вирус. Кроме того, в Японии COVID-19 вернулся к женщине, которую ранее выписали из больницы в связи с полным выздоровлением.

По данным издания Kronen Zeitung, 72-летний мужчина помещен в карантин в однуиз больниц столицы Австрии. Ранее, 25 февраля, первые два случая заражения были зафиксированы в Тироле у двух итальянцев.

Коронавирус нанес новый удар по Европе: пугающие данные

В свою очередь, в Министерстве здравоохранения Израиля рассказали, что вирус был выявлен у гражданина, который вернулся из Италии 4 дня назад. В стране планируют поместить под карантин всех, кто так или иначе контактировал с больным за две последние недели после его возвращения в Израиль и на протяжении двух недель нахождения в Италии.

Ранее, первые случаи заражения коронавирусом из Китая подтвердили Дания и Эстония. В Дании вирусом заразился мужчина, который вернулся с лыжного отпуска в Италии. Мужчину изолировали в его доме. Что касается Эстонии, речь идет о постоянном жителе страны, который не является ее гражданином.

Отметим, что в Италии по состоянию на 27 февраля подтвердили 75 новых случаев коронавируса и 2 новых случая смерти, всего в стране 528 инфицированных и 14 погибших.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии 25-летняя гражданка Украины заразилась коронавирусом COVID-19.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
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