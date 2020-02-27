Коронавирус нанес новый удар по Европе: пугающие данные

Новые случаи инфицирования смертельным коронавирусом COVID-19 зафиксировали в Вене (Австрия) – это уже третий случай в стране, а также первый случай в Израиле.

Все зараженные недавно вернулись из Италии, где в последнее время разбушевался смертельный вирус. Кроме того, в Японии COVID-19 вернулся к женщине, которую ранее выписали из больницы в связи с полным выздоровлением.

По данным издания Kronen Zeitung, 72-летний мужчина помещен в карантин в однуиз больниц столицы Австрии. Ранее, 25 февраля, первые два случая заражения были зафиксированы в Тироле у двух итальянцев.

В свою очередь, в Министерстве здравоохранения Израиля рассказали, что вирус был выявлен у гражданина, который вернулся из Италии 4 дня назад. В стране планируют поместить под карантин всех, кто так или иначе контактировал с больным за две последние недели после его возвращения в Израиль и на протяжении двух недель нахождения в Италии.

אובחן מקרה ראשון של קורונה בישראל.

החולה חזר מאיטליה לפני 4 ימים, פיתח סימפטומים, ונמצא חיובי. כל המגעים אותרו והונחו לשהות בבידוד בית ל14 יום.

בעקבות האבחנה, הוחלט כי בידוד הבית יוחל במיידי ויחול רטרואקטיבית על כל מי שחזר מאיטליה בשבועיים האחרונים, ועד שבועיים לאחר צאתו מאיטליה. — Ministry of Health - משרד הבריאות (@IsraelMOH) February 27, 2020

Ранее, первые случаи заражения коронавирусом из Китая подтвердили Дания и Эстония. В Дании вирусом заразился мужчина, который вернулся с лыжного отпуска в Италии. Мужчину изолировали в его доме. Что касается Эстонии, речь идет о постоянном жителе страны, который не является ее гражданином.

Отметим, что в Италии по состоянию на 27 февраля подтвердили 75 новых случаев коронавируса и 2 новых случая смерти, всего в стране 528 инфицированных и 14 погибших.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии 25-летняя гражданка Украины заразилась коронавирусом COVID-19.

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