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/ Пульмонология

Коронавирус намного опаснее для мужчин: ученые докопались до причины

1.5т
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Коронавирус может дольше оставаться в теле мужчины, поскольку способен проникать в яички.

Как передает MedRxix, об этом стало известно по итогам исследований сотрудниками американского Медицинского центра Монтефиоре.

Выяснилось, что коронавирус наиболее комфортно чувствует себя в тестикулах и дольше там живет. Инфекция присоединяется к белку АСЕ2, который встречается в больших количествах в тестикулах.

Также такие белки присутствуют в легких, сердце и кишечнике.

Коронавирус намного опаснее для мужчин: ученые докопались до причины

Как писал OBOZREVATEL, COVID-19 не утихает в странах Европы и США. Более 2,3 миллиона человек заболели по всему миру, 162 тысячи скончались. Первое место в антирейтинге занимают Штаты, затем идут Испания и Италия.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
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