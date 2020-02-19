Коронавирус на любимом курорте украинцев: появилась новая информация

Данные о первом случае заражения китайским коронавирусом в Египте не подтвердились.
Как передает "РИА Новости", Африка все еще остается "свободной" от коронавируса.
У гражданина Китая, который неделю просидел под карантином, взяли множество анализов, но все они оказались отрицательными.
Накануне в Китае также назвали препарат, который является эффективным в борьбе с коронавирусом.
Коронавируса в Египте нет
Как писал OBOZREVATEL, Украина готовится к эвакуации из Китая из-за коронавируса 48 граждан Украины и 29 иностранцев.
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