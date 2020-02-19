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/ Пульмонология

Коронавирус на любимом курорте украинцев: появилась новая информация

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Данные о первом случае заражения китайским коронавирусом в Египте не подтвердились.

Как передает "РИА Новости", Африка все еще остается "свободной" от коронавируса.

У гражданина Китая, который неделю просидел под карантином, взяли множество анализов, но все они оказались отрицательными.

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Накануне в Китае также назвали препарат, который является эффективным в борьбе с коронавирусом.

Коронавируса в Египте нет

Коронавируса в Египте нет

Как писал OBOZREVATEL, Украина готовится к эвакуации из Китая из-за коронавируса 48 граждан Украины и 29 иностранцев.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Египет
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