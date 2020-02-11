"Отвлечь от коронавируса": пассажирам зараженного лайнера предложили бесплатное порно

Ресурс CamSoda предоставил пассажирам, застрявшим на зараженном китайским коронавирусом круизном лайнере Diamond Princess, бесплатный доступ к видеочатам с порно.

Об этом сообщает New York Post. Использовать вебкамеры предложили всем находящимся на борту судна.

"Они столкнулись не только со страхом перед инфекцией, действительно пугающей, но и со скукой", – отметил вице-президент CamSoda Дарин Паркер в пресс-релизе.

Пассажирам Diamond Princess предложили бесплатное порно

"Нам также очень нравятся круизы, но без деятельности или человеческого взаимодействия скука, должно быть, наносит вред", – добавил он.

"Стремясь отвлечь от коронавируса и помочь справиться со скукой, мы предлагаем пассажирам и членам экипажа возможность повеселиться в безопасной и контролируемой обстановке с использованием видеокамер", – сказал Паркер.

Пассажирам Diamond Princess предложили бесплатное порно

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