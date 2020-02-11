"Отвлечь от коронавируса": пассажирам зараженного лайнера предложили бесплатное порно

Ресурс CamSoda предоставил пассажирам, застрявшим на зараженном китайским коронавирусом круизном лайнере Diamond Princess, бесплатный доступ к видеочатам с порно.
Об этом сообщает New York Post. Использовать вебкамеры предложили всем находящимся на борту судна.
"Они столкнулись не только со страхом перед инфекцией, действительно пугающей, но и со скукой", – отметил вице-президент CamSoda Дарин Паркер в пресс-релизе.
Пассажирам Diamond Princess предложили бесплатное порно
"Нам также очень нравятся круизы, но без деятельности или человеческого взаимодействия скука, должно быть, наносит вред", – добавил он.
"Стремясь отвлечь от коронавируса и помочь справиться со скукой, мы предлагаем пассажирам и членам экипажа возможность повеселиться в безопасной и контролируемой обстановке с использованием видеокамер", – сказал Паркер.
Пассажирам Diamond Princess предложили бесплатное порно
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Японии задержали круизный лайнер, на борту которого находилось 3500 человек, из-за подозрения симптомов смертельного коронавируса.
По данным Министерства иностранных дел Украины, по меньшей мере 25 украинских граждан находятся на борту заблокированного судна.
У 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, что стоит в японском порту Иокогама, обнаружили коронавирус.
Еще у 44 пассажиров Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с японским портом Йокогама на карантине, обнаружили пневмонию, вызванную коронавирусом 2019-nCoV.
Украинец, оказавшийся на борту заблокированного в Японии круизного лайнера Diamond Princess, на котором обнаружили 61 случай заражения коронавирусом, рассказал о происходящем.
Число зараженных возросло до 70.
Коронавирусом на лайнере заразились 2 украинцев. Их отправили на карантин.
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