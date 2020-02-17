Коронавирус на круизном лайнере в Японии вспыхнул с новой силой

На круизном судне Diamond Princess, которое стоит на карантине в порту Йокогамы из-за вспышки коронавируса, обнаружили 99 новых случаев заражения.

Об этом сообщило издание NHK. У 70 из них не было симптомов заболевания, но анализы на наличие коронавируса дали положительный результат. Так, общее количество больных на лайнере увеличилось до 454. Всего в Японии количество случаев заболевания коронавирусом достигло 550.

Отмечается, что министерство здравоохранения прилагает все усилия и принимает необходимые меры по ограничению вспышки, однако инфекции продолжают появляться в префектурах по всей стране. Официальные лица пытаются определить пути распространения нового типа коронавируса.

Судно задержали 4 февраля в порту Иокогама и на следующий день отправили на карантин. Корабль начал круиз 20 января, но вернулся в гавань после того, как в Гонконге на берег сошел человек, у которого был диагностирован 2019 nCoV.

Напомним, что на лайнере Diamond Princess смертельным коронавирусом из Китая заразилось два украинца.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае ввели смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса и искажения данных о состоянии больных.

Также советник Всемирной организации здравоохранения, известный вирусолог Айра Лонджин заявил, что заразиться коронавируса могут две трети населения планеты.

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