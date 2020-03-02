Глава МИД Украины Вадим Пристайко выразил надежду, что все госпитализированные украинцы с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в Японии из-за коронавируса, поправятся.

Как передает УНИАН, в понедельник, 2 марта, дипломат рассказал, что один из украинцев уже выздоровел и вышел из военного госпиталя в Иокогаме.

"Есть еще несколько украинцев, которые также находятся в этой больнице до сих пор. Я надеюсь, что с ними все будет нормально. Их состояние здоровья удовлетворительное, и в принципе, мы все надеемся, что все выйдут здоровы", – сказал Пристайко, отметив, что украинское консульство отслеживает ситуацию.

"Также более 20 человек сейчас находятся на лайнере в порту города Иокогама и ожидают завершения периода карантина. Как только период закончится, тогда эти люди будут свободны и смогут ехать, куда хотят, продолжать свою работу или вернуться в Украину", – добавил он.

Вадим Пристайко ВВС

Как писал OBOZREVATEL, клиническое выздоровление от коронавируса заключается в исчезновении симптомов: кашля, простуды, лихорадки, общего недомогания, затрудненного дыхания и, в серьезных ситуациях, пневмонии.

Однако нужно помнить, что как и во всех инфекционных заболеваниях, коронавирус нередко протекает бессимптомно.

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