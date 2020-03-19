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/ Пульмонология

Коронавирус может ударить по Украине с новой силой: появился неоднозначный прогноз

3.6т
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На сегодняшний день невозможно точно сказать, какое количество людей умерло в Украине от пневмонии и не было ли это связано с эпидемией коронавируса. Поэтому в ближайшем будущем стране нужно ожидать пика заболеваний.

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Об этом сообщает "Апостроф" с ссылкой на источник в Минздраве. По его словам, вместе с тем, существует вероятность, что ближе к лету с изменением погоды и росте температуры воздуха, статистика заражений упадет.

"Исходя из биологических свойств этого коронавируса, да, он менее устойчив при высоких, чем при низких температурах. Но если брать Африканский континент и Южную Америку, где довольно высокие температуры, то в этих странах все равно складывается не очень благоприятная эпидситуация", – отметил собеседник издания.

Коронавирус может ударить по Украине с новой силой: появился неоднозначный прогноз

Впрочем, высокая температура воздуха может стать лишь косвенным "помощником". Главным инструментом по сдерживанию эпидемии, по словам медиков, является все же карантин.

Как отметил в комментарии изданию врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Волянский, весь мир (кроме Китая) как раз сейчас находится только в самом начале первой волны эпидемии.

"В Китае довольно быстро ежедневный прирост перескочил с 30% на 25%, затем на 20%, 15%, 10% и 5%. В остальном мире совсем другая динамика. Прирост заболеваемости на 20% держался три недели. Сейчас снизился к 15%, но возможен и обратный тренд в силу громадного количества не выявленных случаев", – отметил Волянский.

По его мнению, соответственно, ожидать быстрого изменения ситуации, к сожалению не стоит.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 18 марта в Украине зафиксировали уже 16 случаев заболевания COVID-19, два из которых – летальные. Всего остается 205 человек с подозрением на коронавирус.

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Автор
Глеб Иванов
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