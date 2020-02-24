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/ Пульмонология

"Должны подготовиться к пандемии": в ВОЗ сделали тревожное заявление о коронавирусе

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Новый коронавирус COVID-2019, вспышка которого произошла в Китае, обладает потенциалом пандемии, однако на данном этапе неконтролируемого глобального распространения болезни нет.

Об этом на пресс-конференции в понедельник, 24 февраля, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Twitter-аккаунт ВОЗ.

"Обладает ли этот вирус пандемическим потенциалом? Абсолютно. Мы уже там? По нашей оценке, еще нет", – сказал доктор.

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Он отметил, что использование термина "пандемия" касательно распространения COVID-2019 пока беспочвенное і, "безусловно, может вызвать страх".

"Мы должны сосредоточиться на сдерживании, делая все возможное, чтобы подготовиться к потенциальной пандемии", – подчеркнул Гебрейесус.

Коронавирус: в ВОЗ оценили риски

Коронавирус: в ВОЗ оценили риски

Среди приоритетных задач он назвал защиту работников здравоохранения во всех странах, а также людей, наиболее подверженных риску серьезных заболеваний, особенно пожилых и с хроническими болезнями.

"Мы должны защищать страны, которые являются наиболее уязвимыми, делая все возможное для сдерживания эпидемий", – сказал доктор.

Он указал на необходимость ситуационных и индивидуальных мер. "Не существует единого подхода на все случаи жизни. Каждая страна должна проводить свою собственную оценку рисков для своего контекста", – подчеркнул Гебрейесус.

Карта распространения коронавируса:

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Здоровье Коронавирус
Теги
вирус болезнь
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