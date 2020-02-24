"Должны подготовиться к пандемии": в ВОЗ сделали тревожное заявление о коронавирусе

Новый коронавирус COVID-2019, вспышка которого произошла в Китае, обладает потенциалом пандемии, однако на данном этапе неконтролируемого глобального распространения болезни нет.
Об этом на пресс-конференции в понедельник, 24 февраля, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Twitter-аккаунт ВОЗ.
"Обладает ли этот вирус пандемическим потенциалом? Абсолютно. Мы уже там? По нашей оценке, еще нет", – сказал доктор.
Он отметил, что использование термина "пандемия" касательно распространения COVID-2019 пока беспочвенное і, "безусловно, может вызвать страх".
"Мы должны сосредоточиться на сдерживании, делая все возможное, чтобы подготовиться к потенциальной пандемии", – подчеркнул Гебрейесус.
Коронавирус: в ВОЗ оценили риски
Среди приоритетных задач он назвал защиту работников здравоохранения во всех странах, а также людей, наиболее подверженных риску серьезных заболеваний, особенно пожилых и с хроническими болезнями.
"Мы должны защищать страны, которые являются наиболее уязвимыми, делая все возможное для сдерживания эпидемий", – сказал доктор.
Он указал на необходимость ситуационных и индивидуальных мер. "Не существует единого подхода на все случаи жизни. Каждая страна должна проводить свою собственную оценку рисков для своего контекста", – подчеркнул Гебрейесус.
"For the moment, we are not witnessing the uncontained global spread of this #coronavirus, and we are not witnessing large-scale severe disease or death.— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 24, 2020
Does this virus have pandemic potential? Absolutely.
Are we there yet? From our assessment not yet"-@DrTedros #COVID19
"But there are at least 3 priorities:— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 24, 2020
3. We must protect countries that are the most vulnerable, by doing our utmost to contain epidemics in countries with the capacity to do it"-@DrTedros #COVID19
Карта распространения коронавируса:
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