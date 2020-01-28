Коронавирус может протекать бессимптомно: врачи сделали новое заявление

Во многих городах захваченного коронавирусом Китая были выявлены случая бессимптомного течения болезни. По словам медиков, это существенно затрудняет профилактику и борьбу с 2019-nCoV.

При этом пациенты, у которых отсутствуют симптомы либо вирус проявляется в легкой форме, все также являются источниками инфицирования.

Так, медицинские работники выявили пациентов, результаты тестов которых дали положительную реакцию на 2019-nCoV, при этом у них не отмечено симптомов заболевания, заявил во время пресс-конференции главный эксперт по инфекционным болезням в пекинской больнице Дитан Ли Синванг, передается ChinaDaily.

Также, по его словам, у некоторых инфицированных проявляются легкие симптомы, в частности, слабый периодический кашель. Однако даже такие пациенты являются источниками заражения, то есть являются потенциально опасными для здоровых людей.

По этой причине, как настаивают врачи, все люди, которые имели тесный контакт с "бессимптомными" пациентами, должны оставаться под медицинским наблюдением в изоляции, чтобы предотвратить распространение вируса.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что новый коронавирус может передаваться от зараженного человека к здоровому еще до того, как проявятся первые симптомы заболевания.

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