Коронавирус может передаваться до появления симптомов: врачи сделали заявление

Ученые предполагают, что новый смертельный коронавирус из Китая может передаваться от инфицированного человека к здоровому еще до того, как у него появились первые симптомы заражения.

Однако эта гипотеза еще не нашла своего подтверждения.

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"Пока нет подтверждения тому, что зараженные могут распространять инфекцию во время инкубационного периода. Однако это новый вирус, и мы еще многого о нем не знаем. Но было бы разумно предположить, что вирус может передаваться еще до того, как проявится симптомы", – заявила доктор Ивонн Дойл из центра Национального здоровья Англии в эфире радио CNN.

Также она предупредила, что не стоит ждать вакцину в ближайшие дни-недели.

"На разработку вакцин уходят месяцы, а может и годы", – отметила эксперт.

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