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/ Пульмонология

Смертельный китайский коронавирус активизировал мошенников в Украине: разоблачены схемы обмана

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В связи с распространением нового коронавируса 2019-nCoV в Украине активизировались мошенники.

Они продают несуществующую вакцину против вируса, "чудодейственные" маски, цена которых завышена в несколько раз, а также предлагают "рискнуть своим здоровьем", забрав посылки клиента из Китая. Об этом сообщается в материале OBOZREVATEL.

Так, в интернете стали появляться предложения о продаже вакцины от nCoV. Авторы просили за препарат 2500 грн и уверяли, что он разработан в Израиле.

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Коронавирус активизировал мошенников в Украине

Коронавирус активизировал мошенников в Украине

"Продам вакцины от коронавируса. Вакцина от жуткого вируса, который добрался до нас из Китая", – сказано в объявлении. Хотя на самом деле над созданием вакцины еще только работают врачи за рубежом и первые лекарства будут испытывать летом.

Смертельный китайский коронавирус активизировал мошенников в Украине: разоблачены схемы обмана

Скриншот

Еще одни мошенники на волне паники и распространения неправдивой информации о том, что посылки из Китая могут быть опасными, предлагают их забирать.

"Рискну своим здоровьем, конечно, за отдельную плату, заберу с почты вашу посылку с товаром из Китая", – пишет автор по имени Глеб. За услуги он просит 200 гривен.

Смертельный китайский коронавирус активизировал мошенников в Украине: разоблачены схемы обмана

Скриншот

Маркетологи также воспользовались ситуацией и стали предлагать обычные маски как средство, которое может защитить от коронавируса. Например, есть модные черные маски, цена которых 120 гривен. Есть обычные медицинские маски черного цвета с угольной прослойкой по 15-16 гривен.

Врачи подчеркивают, что в первую очередь маски должны носить больные люди, а не здоровые. Это будет более эффективно.

Смертельный китайский коронавирус активизировал мошенников в Украине: разоблачены схемы обмана

Скриншот

Смертельный китайский коронавирус активизировал мошенников в Украине: разоблачены схемы обмана

Скриншот

Кроме этого в соцсетях рассылают объявления о том, что якобы можно заразиться коронавирусом от бананов и советуют их не покупать. Этот фейк разоблачил доктор Евгений Комаровский.

Смертельный китайский коронавирус активизировал мошенников в Украине: разоблачены схемы обмана

Скриншот

Ранее OBOZREVATEL писал, почему диагностировать китайский коронавирус 2019-nCoV в Украине пока что нет возможности.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Здоровье Коронавирус
Место
Украина
Теги
инфекция вирус болезнь фотографии мошенники соцсети
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