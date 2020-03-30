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/ Пульмонология

Коронавирус мог убить 40 млн человек: ученые озвучили наихудший сценарий

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Без превентивных мер от коронавируса COVID-19 в этом году могло бы умереть 40 миллионов человек.

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Как говорится в исследовании Имперского колледжа в Лондоне, ученые рассмотрели несколько сценариев развития ситуации с распространением коронавируса.

Коронавирус мог убить 40 млн человек: ученые озвучили наихудший сценарий

pixabay.com

Первый вариант – если бы мир никак не отреагировал на COVID-19. Согласно наихудшему сценарию, вирус, который никак бы не сдерживался, заразил бы 7 млрд человек и привел к 40 млн смертей.

Снижение социальных контактов на 40% среди молодых людей и на 60% – среди пожилого населения позволило бы снизить это количество в два раза. Но даже в таком случае системы здравоохранения стран не справлялись бы с нагрузкой.

Второй сценарий – с социальным дистанциированием, которое предпринимается сейчас. Если бы все страны применили эту стратегию на ранних этапах, это позволило бы сохранить 95% потерянных жизней.

Также проведенное учеными моделирование показало, что наиболее уязвимыми являются страны с низким и средним уровнем жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, методы борьбы Израиля с пандемией коронавируса COVID-19 можно назвать самыми жесткими и своевременными по сравнению с другими странами мира.

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Тема
Коронавирус
Теги
исследование вирус
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