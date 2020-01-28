"Опасные" посылки и псевдовакцины: Минздрав отчитался о ситуации в Украине по коронавирусу из Китая

Министерство здравоохранения Украины во вторник, 28 января, провело брифинг в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV в Китае и его распространением в других странах.

Сообщается, что в Украине приняли приказ касательно оперативного штаба недопущения заноса и распространения на территории государства случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, выявленным в городе Ухань. Трансляция брифинга велась на YouTube-странице "24 канала" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

И.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин указал на то, что ближайшая к Украине страна, где зафиксировали коронавирус – Франция.

Минздрав провел брифинг по коронавирусу Коллаж

Член оперативного штаба по недопущению случаев заражения в Украине, доктор медицинских наук Сергей Дубров отметил, что вакцины от 2019-nCoV пока не существует.

Таким образом объявления о продаже медпрепаратов, которые в последнее время распространяются в сети, – всего лишь желание заработать на панике.

"Появилась информация на сайтах про возможность вакцинироваться от нового коронавируса – это неправда. Не стоит покупать вакцины, которых не существует в мире", – предупредил Дубров.

Брифинг Минздрава Скрин видео

Игорь Кузин добавил, что четыре подозрения на вирус в Киеве и Львове оказались тяжелой формой ОРВИ.

Что касается получения посылок из Китая, Кузин объяснил, что вирус не живет во внешней среде и погибает в течение двух дней. За это время товар из КНР не успеет дойти до покупателя.

Вводить запрет на экспорт фруктов, в том числе бананов, Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала.

Разными коронавирусами ежегодно болеют в среднем 10-30% больных ОРВИ украинцев, отметили представители министерства. Китайский вирус может дать осложнение – пневмонию, которая в тяжелых случаях лечится вентиляцией легких.

"До этого отделения интенсивной терапии готовы. Даны указы директорам департаментов охраны здоровья разработать маршруты госпитализации пациентов со списком лечебных учреждений, которые лучше оснащены, на случай заражения", – рассказал Дубров.

Глава Директората общественного здоровья Андрей Скипальский отметил, что прямые рейсы из Китая в Украину на время прекратятся с 3 февраля.

В МОЗ добавили, что у них есть контакты с эпидемиологами, которые сейчас работают в Китае.

Предлагаем посмотреть видео брифинга:

Как сообщал OBOZREVATEL:

Количество зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV за ночь на 28 января резко выросло до 4515 с 2744, погибли уже 106 человек.

Посольство Украины в Китае призвало граждан покинуть территорию КНР при наличии возможности из-за стремительного распространения коронавируса 2019-nCoV. Оно не исключило проведения эвакуации из провинции Хубэй.

Тем временем запорожец Владислав Шкроботько показал и рассказал, какая обстановка царит сейчас в Китае из-за смертельного коронавируса 2019-nCoV и как люди живут в условиях эпидемии.

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