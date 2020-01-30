Как спастись от смертельного коронавируса: украинцам дали важные советы

Министерство здравоохранения Украины дало советы, как избежать заражения смертельным коронавирусом 2019-nCoV, который унес жизни уже 170 жителей Китая.

Соответствующая публикация появилась в четверг, 30 января, на странице Центра общественного здоровья в Facebook.

"Известно, что передача нового коронавируса между людьми происходит только воздушно-капельным путем. Маска не дает абсолютной защиты. Использовать ее следует с другими средствами защиты, чтобы не создавать ложного чувства безопасности", – предупредили украинцев.

Как спастись от коронавируса: украинцам дали советы

Если же маска используется, в Минздраве нашлось пару рекомендаций:

она должна покрывать нос и рот;

должна плотно прилегать, без отступлений по краях;

заменить маску следует, как только она стала влажной;

не трогать центральную часть маски руками

не использовать маску повторно.

Отмечается, что людям с любыми респираторными симптомами необходимо носить маску, чтобы не распространять инфекцию. Здоровым же людям нужно избегать больших скоплений, особенно в закрытых помещениях.

"Всем медицинским работникам необходимо носить обычную маску при работе с пациентами с подозрением, и использовать респиратор уровня N95 и выше при проведении манипуляций, таких как бронхоскопия и др.", – добавили в Минздраве.

Объяснили также ситуацию с домашними животными: переносят ли они коронавирус, неизвестно, однако после контакта следует тщательно вымыть руки с мылом.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения после экстренного совещания объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун развенчала мифы о коронавирусе. По ее словам, болезнь не передается через почтовые посылки из Китая или экзотические фрукты, а маски вряд ли смогут помочь от заражения.

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