ОРВИ опаснее коронавируса? Врачи раскрыли неожиданные детали

Вспышка коронавируса Covid-19 в Китае, по состоянию на 19 февраля, забрала жизни более 2000 человек, зараженных – более 75 000 человек. Предполагается, что пик эпидемии придется на конец февраля.

В мире продолжается паника из-за высокой смертности и вероятности распространения опасного вируса, который пока удается локализовать. Но медики из Всемирной Организации Здравоохранения выступили с неожиданным заявлением о том, что Covid-19 менее смертельный, чем, например, обычный ОРВИ. Подробнее – в OBOZREVATEL.

Главное:

Коронавирусом Covid-19 заразилось 75 000 человек, 2000 умерло и почти 15 000 выздоровели.

Смертность от вируса составляет всего 2%. Для сравнения, от бушевавшего в 2012 году коронавируса MERS умерло 35% от 100% заболевших.

Однако расслабляться рано. Эпидемия не прекратилась, а новые данные поступают ежедневно.

Если вирус удастся сдержать, есть вероятность его исчезновения, как в случае с MERS и SERS.

Не смертельный вирус

По состоянию на 19 февраля зараженных китайский коронавирусом в мире насчитывается 75200 человек. Наибольшее количество заболевших в Китае и Гонконге, Сингапуре, Японии, Тайвани и Южной Кореи.

Согласно онлайн-карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, с момента обнаружения опасного вируса еще в канун Нового года, умерло 2012 человек, при этом выздоровевших в разы больше – 14 877 человек.

Коронавирус в Китае

Специального препарата для лечения вируса или вакцины пока нет, больных лечат противовирусными препаратами, которые часто применяют при лечении ВИЧ. Кроме того, китайские медики нашли еще один способ спасти тяжелобольных людей – с помощью плазмы крови тех, кто уже поправился. Поэтому пациентов, которые вылечились от инфекции, просят сдавать кровь. Из нее выделяют плазму и вводят больным людям. Так как в плазме содержатся антитела к вирусу, лечение проходит более успешно.

Однако в Китае заявили, что уже запустили в производство первое лекарство от коронавируса – препарат под названием "Фавэйлавэй". Он уже получил официальное одобрение и включен в список лекарств, которые могут быть эффективны при лечении коронавируса. Кроме того, еще в ряде стран продолжаются исследования по созданию лекарства и вакцины.

Внезапно возникший вирус действительно привел к мировой панике, но последние данные говорят о том, что Covid-19 сравнительно легко переносится человеком и не приводит к его смерти.

Такое заявление сделали в ВОЗ, по их данным, из 100% заболевших 80% пациентов выздоравливают.

"Похоже, что Covid-19 не такой смертельный, как другие коронавирусы, включая ОРВИ и MERS. Более 80% пациентов имеют легкий Covid-19 и выздоровеют. Примерно в 14% случаев вирус вызывает тяжелые заболевания, включая пневмонию и одышку", – говорится в сообщении.

Коронавирус в Китае

При этом в организации добавили, что только 5% пациентов имеют критические заболевания: "При этом у них наблюдают дыхательную недостаточность, септический шок и полиорганную недостаточность. Еще 2% случаев являются летальными".

По данным ВОЗ, в основном заболеванию подвергаются пожилые люди, а среди детей больных не обнаружено.

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Что говорят врачи

Украинские инфекционисты соглашаются с тем, что паника, вызванная вспышкой коронавируса Covid-19, необоснована, но причины для нее действительно были.

Заведующая отделом респираторных и вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Алла Мироненко объясняет сильные волнения относительно вируса отсутствием полных данных со стороны Китая на первых порах выявления болезни.

"Да, это было ясно сразу, ведь смертность от коронавируса MERS была на уровне 35%, а от Covid-19 пока только 2%. С одной стороны, кому-то было выгодно создавать панику, а с другой стороны в Китае было долгое замалчивание того факта, что вирус передается от человека к человеку. Пока это было неизвестно, очень настораживало, что вирус очень быстро распространялся. Если бы сразу информацию полностью выдавали, такой паники не было бы", – объяснила она в комментарии OBOZREVATEL.

А вот врач-инфекционист Сергей Крамарев считает, что пока расслабляться не стоит, так как данные обновляются ежедневно, и еще неизвестно, чем это все закончится.

"В ВОЗ говорят о 14% тяжелых случаев, по другим данным их 20%, но сейчас только 75 тысяч заболевших, и это только зарегистрированных, а их может быть сотни тысяч не выявленных, и тогда эти 20% – это огромная цифра. Летальность в 2% может показаться и небольшой, но опять же в зависимости от заболевших. И не стоит забывать о здоровых носителях", – говорит он.

Эпидемия еще не закончена, поэтому рано подводить итоги, отметил врач.

Коронавирус в Китае

Коронавирус в Украине

Случаев заражения украинцев на территории нашей страны пока не было, но двое заболевших гражданина Украины находятся на борту круизного лайнера Diamond Princess, который сейчас держат на карантине у берегов Японии.

Но сообщение об эвакуации украинцев из китайского города Ухань, который и является эпицентром вспышки опасного вируса, вызвало опасения по поводу вероятности распространения Covid-19 в Украине.

Многие сомневаются в способности нашей медицины справится с больными, в случае массового распространения заболевания. Об этом говорит и Крамарев: "К массовым случаям заболевания мы не готовы, у нас нет в достаточном количестве необходимого оборудования, дыхательной современной аппаратуры".

Но все же врачи успокаивают, что если будут соблюдены все меры предосторожности к эвакуированным из Китая украинцам, распространение вируса можно избежать.

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"Если правильно созданы карантинные условия, соблюдены все меры дезинфекции – то рисков нет", – сказала в эфире ObozTV заслуженный врач Украины Ольга Богомолец.

"Понятно, что в крупные города нельзя отвозить этих людей, это неправильно. Они должны быть размещены отдельно от большого города, в специально отведенном помещении", – уточнила она.

Богомолец также предупредила, что экипаж самолета тоже должен пройти 14-дневный карантин.

Коронавирус в Китае

"Если воздух в кабине (пилотов. – Ред.) не будет отделен от общего воздуха в салоне самолета, то, конечно, существует риск, что вирус будет циркулировать. И те, кто находятся в самолете, могут его получить. Поэтому пилоты и люди, которые будут обслуживать этот рейс, просто тоже должны отбыть 14-дневный карантин. Тогда риски нивелируются", – пояснила она.

При этом Крамарев отметил, что карантин – это единственный метод профилактики этой инфекции.

Дальнейшая судьба вируса

Врачи-инфекционисты считают, что коронавирус Covid-19 вероятно сойдет на нет также, как и ранее выявленные в 2002 году SERS и в 2012 году MERS.

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"Сейчас Китаю удается сдерживать распространение коронавируса, и если получится, то он исчезнет, как ранее было с SERS, и он больше никуда не пойдет", – говорит Мироненко.

Но даже если вирус не исчезнет полностью, он не будет уже столь агрессивным и не вызовет массовых заболеваний.

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