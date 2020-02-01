Как растоптанное стекло: легкие зараженной коронавирусом женщины шокировали врачей

У китаянки, которая подхватила новый коронавирус 2019-nCoV, всего за три дня болезни серьезно трансформировались легкие.
Это медики увидели на снимках рентгена 33-летней жительницы Ланьчжоу. Соответствующие фото опубликовало издание Daily Mail.
На рентгене видны обширные светлые области, которые означают, что легкие больной наполняются жидкостью.
У китаянки с коронавирусом трансформировались легкие
Китаянка была госпитализирована с температурой 38,9 и сильным кашлем. Количество лейкоцитов согласно анализам оказалось очень низким.
Также сообщается, что в Ланьчжоу женщина приехала из Уханя, где и вспыхнула новая инфекция.
Снимки легких больной
Daily Mail
Снимки, которые шокировали ученых, изучаются в Университете Ланьчжоу. Уточняется, что они были сделаны спустя три дня после того, как появились первые симптомы недуга.
Радиолог Парас Лакхани из Университета Томаса Джефферсона, который не участвовал в исследовании, но видел рентген, сказал: "Если вы увеличите изображение, оно будет похоже на тусклое растоптанное стекло".
Врачи были вынуждены признать, что у женщины не ОРВИ и не обычная пневмония, а коронавирус. Пациентке оказывается необходимая помощь.
Клиенты стоят в очереди в магазине в Гонконге, чтобы купить хирургические маски
Daily Mail
Очередь за масками в Гонконге
Daily Mail
Продавец перепродает коробки с хирургическими масками
Daily Mail
Распространение болезни по миру по состоянию на 1 февраля
Скриншот
Как писал OBOZREVATEL, недавно секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что в Украине планируют в ближайшее время разработать собственную тест-систему для диагностики нового коронавируса nCoV.
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