В больницах Кривого Рога (Днепропетровская область) подготовили 15 боксов для возможных больных коронавирусом COVID-19, а также специальные защитные костюмы-комбинезоны для медиков.

Об этом на пресс-конференции отчиталась главврач местной инфекционной больницы Елена Партоева, передает "Первый городской". Telegram-канал "Политика Страны" при этом пишет: появилась информация, что вместо Новых Санжар эвакуированных из Китая украинцев могут отправить в Кривой Рог.

"Украинцев привезут в город, где родился президент. Это как бы Зеленский пускает их в свой дом, показывая пример всей Украине", – сказано в сообщении.

Коронавирус: в Кривом Роге подготовили боксы для больных pinterest.com

Как рассказала Партоева, 10 боксов есть в Криворожской инфекционной больнице, ещё пять – в седьмой.

Боксы имеют две степени защиты внутреннего помещения – тамбурами и шлюзами. Для медиков подготовлены ламинированные защитные костюмы, респираторные маски, очки и перчатки.

Партоева пояснила, что аптечные маски не защищают от вируса. Эта задача под силу лишь респираторам, причём они должны очень близко прилегать к коже.

Для точного определения диагноза человека будут брать мазок из зева, и отправлять на анализ в Центр общественного здоровья в Киев.

Горожанам врач посоветовала следовать правилам гигиены, мыть рук не менее 20 секунд, а также придерживаться этикета во время кашля – прикрывать рот тыльной стороной руки.

Врач добавила, что в Кривой Рог направили 100 тысяч гривен на защиту от коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 февраля самолет доставил эвакуированных людей из охваченного коронавирусом китайского города Ухань в Украину.

Под охраной полиции людей доставили в Новые Санжары Полтавской области, где они должны пройти карантин в медицинском центре Нацгвардии.

Местные жители устроили столкновения с Нацгвардией и заблокировали здание, чтобы туда никто не попал.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал