Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Повезут "домой" к Зеленскому? Еще один город подготовился встречать эвакуированных из Уханя

4.6т
Читать материал на украинском

В больницах Кривого Рога (Днепропетровская область) подготовили 15 боксов для возможных больных коронавирусом COVID-19, а также специальные защитные костюмы-комбинезоны для медиков.

Об этом на пресс-конференции отчиталась главврач местной инфекционной больницы Елена Партоева, передает "Первый городской". Telegram-канал "Политика Страны" при этом пишет: появилась информация, что вместо Новых Санжар эвакуированных из Китая украинцев могут отправить в Кривой Рог.

"Украинцев привезут в город, где родился президент. Это как бы Зеленский пускает их в свой дом, показывая пример всей Украине", – сказано в сообщении.

Новости
Угроза коронавируса: врач развеяла страхи украинцев

Коронавирус: в Кривом Роге подготовили боксы для больных

Коронавирус: в Кривом Роге подготовили боксы для больных

pinterest.com

Как рассказала Партоева, 10 боксов есть в Криворожской инфекционной больнице, ещё пять – в седьмой.

Боксы имеют две степени защиты внутреннего помещения – тамбурами и шлюзами. Для медиков подготовлены ламинированные защитные костюмы, респираторные маски, очки и перчатки.

Партоева пояснила, что аптечные маски не защищают от вируса. Эта задача под силу лишь респираторам, причём они должны очень близко прилегать к коже.

Для точного определения диагноза человека будут брать мазок из зева, и отправлять на анализ в Центр общественного здоровья в Киев.

Горожанам врач посоветовала следовать правилам гигиены, мыть рук не менее 20 секунд, а также придерживаться этикета во время кашля – прикрывать рот тыльной стороной руки.

Врач добавила, что в Кривой Рог направили 100 тысяч гривен на защиту от коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 февраля самолет доставил эвакуированных людей из охваченного коронавирусом китайского города Ухань в Украину.

Под охраной полиции людей доставили в Новые Санжары Полтавской области, где они должны пройти карантин в медицинском центре Нацгвардии.

Местные жители устроили столкновения с Нацгвардией и заблокировали здание, чтобы туда никто не попал.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Здоровье Коронавирус
Место
Украина Кривой Рог
Теги
вирус болезнь
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
16
Смешно
3
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ttt ta
ttt ta
"100 тысяч гривен" )))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Прибывшие ещё меньше суток в стране, а города уже готовят к эпидемии. Рагули, почему вы такие беззаботные ?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Неужто у кого-то из прибывших нашли, ну доскакались рагулятина
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости