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/ Пульмонология

Миру грозит китайский вирус-убийца: Минздрав выступил со срочным заявлением

2.9т
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Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины официально уведомил Пограничную службу о ситуации с коронавирусом в Китае и об актуальных рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Также предупредили руководителей областных и Киевского городского лабораторных центров, структурных подразделений здравоохранения областных и Киевской городской государственных администраций. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Привели официальную статистику: по состоянию на 20 января в Китае в г. Ухвань и за пределами страны официально зарегистрировано 205 лабораторно подтвержденных случаев инфекционной болезни, вызванной новым коронавирусом. Три человека погибли, 170 пациентов госпитализированы.

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Минздрав выступил со срочным заявлением из-за коронавируса

Минздрав выступил со срочным заявлением из-за коронавируса

Интерфакс

С целью раннего выявления возможных случаев nCoV на территории Украины и принятия соответствующих противоэпидемических мероприятий были подготовлены практические рекомендации по определению и профилактике заболевания.

Минздрав напомнил украинцам об основных мерах профилактики, которые необходимо соблюдать при посещении стран, где были зарегистрированы случаи nCoV:

  • Избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции;

  • Чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;

  • Избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе;

  • Люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле (не подходить слишком близко к собеседникам, использовать одноразовые салфетки при кашле и чихании, мыть чаще руки, максимально сократить контакты с другими людьми).

Коронавирусы – семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 января Всемирная организация здравоохранения созовет экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за опасности масштабной эпидемии смертельного коронавируса.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
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