Коронавирус кардинально изменил течение: неожиданная информация

Коронавирус COVID-2019 резко затормозил распространение в Китае. За день здесь зафиксировали только 327 новых заражений.

Скончались за сутки 44 человека, но почти половина общего количества инфицированных – 36 117 человек – выздоровела. В больницах по состоянию на утро 28 февраля остаются 39 919 человек. Последние данные подтверждает карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Всего в мире, согласно статистике на утро 28 февраля, заражены 83 342 человека. Выздоровели уже 36 498. Общее число погибших 2 858.

Коронавирус кардинально изменил течение Liga

Первый случай коронавируса был зафиксироан в Литве. Пациента изолировали в больнице в Шяуляе. Инфекцию он подхватил в итальянской Вероне.

В Южной Корее количество зараженных уже превысило 2 тысячи, 13 погибших. В Италии от коронавируса скончались 17 инфицированных, заражены более 650. Во Франции число заболевших увеличилось до 38. В Испании заражены 23 человека.

Число погибших в Иране возросло до 26. Это самое большое количество смертей от вируса за пределами Китая. Инфекцию в частности подтвердили у вице-президента Ирана Масумех Эбтекар. В Австралии тем временем зафиксировано 23 случая заражения вирусом.

У итальянцев или людей, которые недавно посетили Италию, обнаружили коронавирус в Алжире, Хорватии, Израиле, Испании и Швейцарии. Власти Швеции подтвердили 5 случаев заболевания. Бразилия подтвердила первую в Латинской Америке инфекцию, и новое заболевание было впервые обнаружено в Пакистане, Норвегии, Дании, Греции, Эстонии и Румынии.

Заражение коронавирусом было зафиксировано и в Северной Ирландии. Под ударом оказались Германия, Япония, США и Саудовская Аравия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпидемия COVID-2019 уже прошла свой пик, о чем свидетельствует сокращение количества новых случаев заражения.

Эксперты заявили, что самым опасным был период с 23 января по 2 февраля.

Также в ВОЗ заверили, что несмотря на то, что коронавирус обладает потенциалом пандемии, на данном этапе неконтролируемого глобального распространения болезни нет.

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