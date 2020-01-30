Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Так выглядит коронавирус! В США показали китайского "убийцу" под микроскопом

1.8т
Читать материал на украинском

В сети показали микроструктуру нашумевшего коронавируса 2019-nCoV, который убил в Китае уже более 170 человек.

Иллюстрацию опубликовал на своем сайте Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в Атланте, штат Джорджия, США, в среду, 29 января (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Клиническое описание вируса

Некоторые эксперты считают, что новый коронавирус не так опасен, как тяжелый острый респираторный синдром 2002 года (SARS), в результате которого погибло около 800 человек, или респираторный синдром на Ближнем Востоке (MERS), в результате которого с 2012 года погибло более 700 человек.

Новости
Коронавирус из Китая: хроника событий
Коронавирус под микроскопом

Коронавирус под микроскопом

Фото: Центр по контролю и профилактике заболеваний (Атланта, США)

Однако он, как и два предыдущих, происходит от летучих мышей. Медиков удивило то, что вирус животных снова передался человеку.

Как MERS, так и SARS вызывают тяжелые заболевания у людей. Полная клиническая картина в отношении 2019-nCoV до сих пор не до конца ясна. Зарегистрированные заболевания варьировались от зараженных людей почти без симптомов до людей, тяжело больных и умирающих.

Риск для людей зависит от воздействия. У некоторых лиц будет повышенный риск заражения, например, у медицинских работников, ухаживающих за пациентами. Для всех остальных риск значительно ниже.

По данным CDC, в США уже выращивают вирус в клеточной культуре, что необходимо для дальнейших исследований, в том числе для дополнительной генетической характеристики.

Коронавирус: появились актуальные данные

Коронавирус: появились актуальные данные

Актуальная информация о коронавирусе

  • По данным властей к 30 января число погибших в Китае возросло до 170, а в провинции Хубэй - 162. Еще 7 711 человек в Китае были заражены.

  • За пределами материкового Китая зарегистрировано 104 случая заражения, включая 14 случаев в Таиланде, 11 в Японии, 10 в Гонконге и Сингапуре, восемь на Тайване, семь в Макао, Австралии и Малайзии, пять в США и Франции, четыре в Южной Корее, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Германии, по два в Канаде и Вьетнаме, и по одному – в Непале, Камбодже и Шри-Ланке и Финляндии.

  • За пределами Китая не было зарегистрировано ни одной смерти.

  • Предполагается, что ранее неизвестный штамм коронавируса появился в конце прошлого года в результате незаконной торговли дикими животными на рынке в городе Ухань.

  • Всемирная организация здравоохранения соберется 30 января, чтобы решить, является ли его быстрое распространение глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

  • В нескольких китайских городах введены строгие ограничения на поездки.

  • Глобальные авиалинии приостановили или сократили прямые рейсы в крупные города Китая.

  • Страны, в том числе Австралия, Канада, Франция, Германия, Индонезия, Италия, Япония, Сингапур, Южная Корея и США, работают над эвакуацией граждан из Ухани.

  • Почти 200 эвакуированных американцев прибыли на военную базу США в Калифорнии, чтобы быть изолированными в течение как минимум 72 часов.

  • Три японца, эвакуированные на чартерном рейсе, оказались заражены, в том числе двое, у которых не было симптомов.

  • Китайская футбольная ассоциация заявила, что отложит внутренние игры в 2020 году.

  • Чемпионат мира по легкой атлетике в закрытых помещениях, запланированный в марте в китайском городе Нанкин, был отложен до 2021 года.

  • Google и шведская IKEA из Alphabet Inc заявили, что из-за эпидемии они временно закрыли все офисы и магазины в Китае.

В США показали коронавирус под микроскопом

В США показали коронавирус под микроскопом

Как сообщал OBOZREVATEL, китайские врачи из отдельных провинций заявили об уменьшении количества новых больных коронавирусом.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
США
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
0
Смешно
7
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Данилов Андрей
Данилов Андрей
Красив как бог!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости