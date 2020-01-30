Так выглядит коронавирус! В США показали китайского "убийцу" под микроскопом

В сети показали микроструктуру нашумевшего коронавируса 2019-nCoV, который убил в Китае уже более 170 человек.

Иллюстрацию опубликовал на своем сайте Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в Атланте, штат Джорджия, США, в среду, 29 января (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Клиническое описание вируса

Некоторые эксперты считают, что новый коронавирус не так опасен, как тяжелый острый респираторный синдром 2002 года (SARS), в результате которого погибло около 800 человек, или респираторный синдром на Ближнем Востоке (MERS), в результате которого с 2012 года погибло более 700 человек.

Коронавирус под микроскопом Фото: Центр по контролю и профилактике заболеваний (Атланта, США)

Однако он, как и два предыдущих, происходит от летучих мышей. Медиков удивило то, что вирус животных снова передался человеку.

Как MERS, так и SARS вызывают тяжелые заболевания у людей. Полная клиническая картина в отношении 2019-nCoV до сих пор не до конца ясна. Зарегистрированные заболевания варьировались от зараженных людей почти без симптомов до людей, тяжело больных и умирающих.

Риск для людей зависит от воздействия. У некоторых лиц будет повышенный риск заражения, например, у медицинских работников, ухаживающих за пациентами. Для всех остальных риск значительно ниже.

По данным CDC, в США уже выращивают вирус в клеточной культуре, что необходимо для дальнейших исследований, в том числе для дополнительной генетической характеристики.

Коронавирус: появились актуальные данные

Актуальная информация о коронавирусе

По данным властей к 30 января число погибших в Китае возросло до 170, а в провинции Хубэй - 162. Еще 7 711 человек в Китае были заражены.

За пределами материкового Китая зарегистрировано 104 случая заражения, включая 14 случаев в Таиланде, 11 в Японии, 10 в Гонконге и Сингапуре, восемь на Тайване, семь в Макао, Австралии и Малайзии, пять в США и Франции, четыре в Южной Корее, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Германии, по два в Канаде и Вьетнаме, и по одному – в Непале, Камбодже и Шри-Ланке и Финляндии.

За пределами Китая не было зарегистрировано ни одной смерти.

Предполагается, что ранее неизвестный штамм коронавируса появился в конце прошлого года в результате незаконной торговли дикими животными на рынке в городе Ухань.

Всемирная организация здравоохранения соберется 30 января, чтобы решить, является ли его быстрое распространение глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

В нескольких китайских городах введены строгие ограничения на поездки.

Глобальные авиалинии приостановили или сократили прямые рейсы в крупные города Китая.

Страны, в том числе Австралия, Канада, Франция, Германия, Индонезия, Италия, Япония, Сингапур, Южная Корея и США, работают над эвакуацией граждан из Ухани.

Почти 200 эвакуированных американцев прибыли на военную базу США в Калифорнии, чтобы быть изолированными в течение как минимум 72 часов.

Три японца, эвакуированные на чартерном рейсе, оказались заражены, в том числе двое, у которых не было симптомов.

Китайская футбольная ассоциация заявила, что отложит внутренние игры в 2020 году.

Чемпионат мира по легкой атлетике в закрытых помещениях, запланированный в марте в китайском городе Нанкин, был отложен до 2021 года.

Google и шведская IKEA из Alphabet Inc заявили, что из-за эпидемии они временно закрыли все офисы и магазины в Китае.

В США показали коронавирус под микроскопом

Как сообщал OBOZREVATEL, китайские врачи из отдельных провинций заявили об уменьшении количества новых больных коронавирусом.

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