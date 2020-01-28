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/ Пульмонология

Марина Петик
Марина Петик
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Украина в заложниках: чего ждать от смертельного коронавируса и как дурят мошенники

1.8т
Читать материал на украинском

Украинская медицина не может определить китайский коронавирус 2019 nCoV. Просто потому, что у нас еще нет тестов, с помощью которых возможно это сделать. Поэтому украинские медики вынуждены действовать методом исключения.

В тоже время маркетологи и дельцы уже научились зарабатывать на смертельной болезни.

Как проверяют на смертельный вирус читайте в материале OBOZREVATEL.

  • Министерство иностранных дел уже призвало украинцев покинуть Китай и воздержаться от визитов в страну;

  • Всего в Китае по данным на вечер 27 января коронавирусом 2019 nCoV заразилось 4515 человек. У них подтвержден диагноз. Еще около 7 тысяч подозреваются в заражении. Умерло 106 человек, 976 человек находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая.

  • Случаи заражения были зарегистрированы уже в 12 странах, в том числе по всей Азии и Австралии, а также в США, Франции и Канаде. Кроме того, Германия заявила о своем первом случае заболевания. Заражение подтверждено у мужчины из баварского округа Штарнберг. Пациент изолирован и находится в хорошем состоянии;

  • В Японии в одном из случаев человек заразился, хотя не был в Китае. В начале января он перевозил две группы китайских туристов из города Ухань, где произошла вспышка нового вируса. Так и заболел.

  • На данный момент активизировались глобальные усилия по сдерживанию распространения коронавируса. Многие крупные компании начали срочную эвакуацию рабочих из наиболее пострадавших от вспышки заболевания районов.

Диагностируем методом исключения

МОЗ Украины в понедельник сообщило о том, что у нас три человека под подозрением на заражение смертельным коронавирусом. Позже успокоили – у двух пациентов диагноз не подтвердился. Третьим подозреваемым оказался студент, который вернулся с учебы в Китае во Львов.

Так выглядит коронавирус под микроскопом

Так выглядит коронавирус под микроскопом

По словам главного эпидемиолога Львовской области Натальи Тимко, студент вернулся из Китая с насморком. Не смотря на то, что город, в котором он учится, далеко от Уханя, он как сознательный человек обратился к врачам. Его сразу же госпитализировали и он находился в отдельном боксе под наблюдением врачей. Позже стало известно, что у пациента китайский вирус не подтвердился, у него обнаружено острое респираторное заболевание (ОРЗ).

Правда, врачи сами признаются, что определить точно, болен ли человек 2019 nCoV в Украине невозможно. Причина банальна: у нас еще нет тестов, которые могли бы это сделать. Поэтому диагностика проводится методом исключения.

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"В первую очередь под подозрение попадают люди, которые вернулись из Китая и заболели. Либо те, кто имел контакт с китайцами, которые недавно приехали в Украину, особенно, если эти люди были в районе Уханя. Если у них есть симптомы болезни, то их сразу изолируют. Это главный метод борьбы с распространением вируса. Затем у них берут анализ и проверяют его на все известные нам вирусы гриппа, коронавирусы. Таким образом вычисляют, чем болен человек. Если вирус не подходит ни подо что, в таком случае есть опасность что это 2019 nCoV", – рассказали в Институте эпидемиологии им. Громашевского.

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По словам зам министра здравоохранения Дмитрия Коваля, в случае если результат исследований неясен, тогда образцы направляют в сертифицированную лабораторию Минздрава. Если и там не смогут ничего подтвердить, тогда материалы высылают в лабораторию в Германию.

Что касается диагностики 2019 nCoV, то на следующей неделе в Украине ждут специальные лабораторные тесты, которые смогут определять китайский вирус.

В Китае сотни людей попали в больницы

В Китае сотни людей попали в больницы

Что обсуждают

Сейчас обсуждают несколько версий появления и распространения 2019 nCoV. По одной из них якобы вирус выведен искусственно, поэтому он мутирует и настолько агрессивен. Он распространяется в геометрической прогрессии каждый день. И его последствия были бы гораздо больше, если бы он обнаружился в Европе, где сильна миграция.

Иногда новый вирус сравнивают с "испанкой". Эта разновидность гриппа (H1N1) появилась в конце Первой мировой войны в 1918-19 гг. По ошибки считалось, что она появилась в Испании, отсюда и название. Ее жертвами по разным данным стало от 50 до 75 млн человек, а переболела треть населения планеты. Часто вымирали целыми селами. Болезнь распространялась очень быстро из-за того, что шла война и люди активно перемещались.

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Правда, профессор, зав кафедрой детских инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Богомольца Сергей Крамарев говорит, что пока процент летальных исходов от коронавируса составляет 4-5%. "А это соответствует обычному гриппу. Я бы не сказал, что количество смертей слишком большое. Паника больше от того, что этот вирус не знаком нам. Тем более, что у большинства пациентов болезнь протекает относительно легко", – говорит Крамарев.

В Китае за несколько дней уже возвели коробку будущей больницы, которую должны сдать в начале февраля. Там будут лечить пациентов, которые заразились коронавирусом

В Китае за несколько дней уже возвели коробку будущей больницы, которую должны сдать в начале февраля. Там будут лечить пациентов, которые заразились коронавирусом

Правда, учитывая, что инкубационный период коронавируса составляет до 14 дней, то мы еще не знаем, какова будет реальная статистика смертей в будущем.

Также по одной из версий, в Китае у многих больных искусственно поддерживают жизнедеятельность благодаря технологиям и современной медицине.

Кроме того несколько стран: Китай, США, Япония, РФ - сейчас активно работают над созданием вакцины, которая может появиться не только летом, но даже раньше

Как зарабатывают на смертельном вирусе

В Китае тем временем сотни врачей и медсестер из других городов отправились в Ухань, чтобы помогать бороться с болезнью. Местная пресса сообщает, что некоторые таксисты не берут деньги с врачей, а заведения кормят бесплатно.

Медики отправились в Ухань

Медики отправились в Ухань

Интерфакс

Зато в Украине на сайтах объявлений стали появляться предложения о продаже вакцины от этого коронавируса. Авторы просили за вакцину 2500 грн и уверяли, что она разработана в Израиле. "Продам вакцины от коронавируса. Вакцина от жуткого вируса, который добрался до нас из Китая". Хотя на самом деле над созданием вакцины еще только работают врачи за рубежом и первые вакцины будут испытывать летом.

Украина в заложниках: чего ждать от смертельного коронавируса и как дурят мошенники

Еще одни мошенники на волне паники и распространения неправдивой информации о том, что посылки из Китая могут быть опасными, предлагают их забирать. "Рискну своим здоровьем, конечно, за отдельную плату, заберу с почты вашу посылку с товаром из Китая", – пишет автор по имени Глеб. За услуги просит недорого, всего 200 грн.

Украина в заложниках: чего ждать от смертельного коронавируса и как дурят мошенники

Маркетологи также воспользовались ситуацией и стали предлагать обычные маски как средство, которое может защитить от коронавируса. Например, есть модные черные маски, цена которых 120 грн. Есть обычные медицинские маски черного цвета с угольной прослойкой по 15-16 грн. А в самих аптеках говорят, что у них активно раскупают обычные медицинские маски.

Хотя врачи отмечают, что в первую очередь, маски должны носить больные люди, а не здоровые. Это будет более эффективно.

Модные маски

Модные маски

Модные маски

Модные маски

Предлагают не есть бананы

Предлагают не есть бананы

Кроме этого в соцсетях рассылают объявления о том, что якобы можно заразиться коронавирусом от бананов и советуют их не покупать. Правда, судя по названию вируса, который указан в послании, он вовсе не китайский.

К сожалению, в отличие от Китая, который мужественно борется с новой болезнью и пытается не допустить ее распространения по всему миру, в Украине мы видим лишь отрицательные примеры того, как некоторые соотечественники лишь ищут способы нагреть руки на панике и неосведомленности людей.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
вирус тесты
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Комментарии
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да какая это эпидемия то?не смешите ,эпидемия это когда из заболевших минимум 50 летальный исход
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