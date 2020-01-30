Защита от коронавируса: инфекционист объяснила, помогут ли маски

Медицинские маски не защитят здорового человека от рисков заразиться новым китайским коронавирусом под названием 2019-nCoV.

Об этом предупредила в эфире ObozTV врач-инфекционист Евгения Менжулина. Она подчеркнула, что маски нужно надевать больным людям – тем, у кого наблюдаются проявления респираторных инфекций. Так они смогут обезопасить окружающих.

"Маски нужны для того, чтобы уменьшить контакт заболевшего человека со здоровым населением. Поэтому маску в первую очередь нужно надевать на человека, который чувствует себя плохо, у которого клинические проявления любого респираторного заболевания. Это может быть кашель, насморк, першение в горле, повышение температуры тела", – объяснила врач.

По ее словам, здоровый человек в защитной маске не нуждается.

Также Менжулина отметила, что популярный сейчас вопрос о том, какой стороной правильно носить медицинские маски, не имеет существенного значения.

"Как удобно – так и надевайте. Или белым к лицу, или синим к лицу. Если бы это было настолько критично, то на них было бы прописано, где внутренняя сторона, а где наружная", – заявила инфекционист.

"Главное, чтобы был крепкий механический барьер. Это может быть даже кусок плотной ткани. Единственное условие – чтобы человек не задохнулся через эту ткань, чтобы он мог сделать вдох. Этого достаточно", – уточнила она.

При этом медик посоветовала выбирать маски-респираторы.

"Лучше всего – маска-респиратор. Тогда внутри циркулирует воздух, который при выходе из маски проходит через фильтр в респираторе", – пояснила она.

"Если такой маски рядом нет, то подойдет общая маска, трехслойная марлевая или из синтетического материала", – добавила Менжулина.

Маски от коронавируса не спасут, но могут сдержать его распространение Travelweekly.com / Shutterstock

Как сообщал OBOZREVATEL:

По данным на утро 29 января, число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV превысило 6100 человек, более 130 из них умерли.

В очаге эпидемии – китайском мегаполисе Ухань, где проживают около 11 миллионов человек – введен строгий карантин.

Однако случаи коронавируса 2019-nCoV, помимо Китая, уже зафиксированы в 15 странах мира. Среди них Таиланд, Сингапур, Малайзия, Япония, Австралия, США и Франция.

В Украине было несколько случаев подозрения на "уханьский" коронавирус, однако они не подтвердились.

При этом вспышка вируса активизировала мошенников, которые продают несуществующую вакцину и "чудодейственные" маски.

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