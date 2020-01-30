Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Защита от коронавируса: инфекционист объяснила, помогут ли маски

712
Читать материал на украинском

Медицинские маски не защитят здорового человека от рисков заразиться новым китайским коронавирусом под названием 2019-nCoV.

Об этом предупредила в эфире ObozTV врач-инфекционист Евгения Менжулина. Она подчеркнула, что маски нужно надевать больным людям – тем, у кого наблюдаются проявления респираторных инфекций. Так они смогут обезопасить окружающих.

"Маски нужны для того, чтобы уменьшить контакт заболевшего человека со здоровым населением. Поэтому маску в первую очередь нужно надевать на человека, который чувствует себя плохо, у которого клинические проявления любого респираторного заболевания. Это может быть кашель, насморк, першение в горле, повышение температуры тела", – объяснила врач.

По ее словам, здоровый человек в защитной маске не нуждается.

Новости
"Пьем витамины и не боимся!" Как китайцы борются с коронавирусом

Также Менжулина отметила, что популярный сейчас вопрос о том, какой стороной правильно носить медицинские маски, не имеет существенного значения.

"Как удобно – так и надевайте. Или белым к лицу, или синим к лицу. Если бы это было настолько критично, то на них было бы прописано, где внутренняя сторона, а где наружная", – заявила инфекционист.

"Главное, чтобы был крепкий механический барьер. Это может быть даже кусок плотной ткани. Единственное условие – чтобы человек не задохнулся через эту ткань, чтобы он мог сделать вдох. Этого достаточно", – уточнила она.

Новости
Коронавирус – еще "цветочки": названы самые страшные эпидемии в мире

При этом медик посоветовала выбирать маски-респираторы.

"Лучше всего – маска-респиратор. Тогда внутри циркулирует воздух, который при выходе из маски проходит через фильтр в респираторе", – пояснила она.

"Если такой маски рядом нет, то подойдет общая маска, трехслойная марлевая или из синтетического материала", – добавила Менжулина.

Маски от коронавируса не спасут, но могут сдержать его распространение

Маски от коронавируса не спасут, но могут сдержать его распространение

Travelweekly.com / Shutterstock

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • По данным на утро 29 января, число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV превысило 6100 человек, более 130 из них умерли.

  • В очаге эпидемии – китайском мегаполисе Ухань, где проживают около 11 миллионов человек – введен строгий карантин.

  • Однако случаи коронавируса 2019-nCoV, помимо Китая, уже зафиксированы в 15 странах мира. Среди них Таиланд, Сингапур, Малайзия, Япония, Австралия, США и Франция.

  • В Украине было несколько случаев подозрения на "уханьский" коронавирус, однако они не подтвердились.

  • При этом вспышка вируса активизировала мошенников, которые продают несуществующую вакцину и "чудодейственные" маски.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Наталья Глазова
Темы
Коронавирус Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Советы врачей
Место
Украина
Теги
вирус инфекция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости