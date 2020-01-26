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/ Пульмонология

Берегите глаза! Ученые предупредили о новой опасности коронавируса

3.6т
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Ученые предупредили, что смертельный коронавирус из Китая, который унес жизни уже 56 человек, может передаваться через глаза.

В частности, китайский врач Ван Гуанфа предположил, что он мог заразиться, потому что не надел защитные очки. Он был частью команды экспертов, которые в начале этого месяца посетили Ухань, где впервые появился вирус, пишет Daily Mail.

"Мне поставили диагноз "пневмония", и мое состояние в порядке. Я получил инъекцию", – поделился врач.

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Врач Ван Гуанфа мог подхватить коронавирус через глаза

Врач Ван Гуанфа мог подхватить коронавирус через глаза

Daily Mail

Его догадки подтвердили ведущие американские эксперты. Медики заверили, что возможен вариант передачи вируса через руки больного при прикосновении к глазам. Кроме того, они предупредили, что вирус, который, как считается, распространяется через чиханье и кашель, может бродить по всему телу и достигать глаз.

Пол Келлам, профессор вирусной геномики в Имперском колледже Лондона, сказал, что это "абсолютно возможно".

"Если на вас чихают, вирус может попасть в глаза, которые соединены с носом через слезные каналы. Если вы страдаете от аллергии и если ваши глаза реагируют, то и ваш нос будет. Или, если вы положите лекарство в глаза, вы почувствуете вкус в задней части горла. Нередко грипп и другие вирусы передаются таким образом. Вы также можете получить респираторные инфекции через глаза", – пояснил он.

Ученые предупредили о новой опасности коронавируса

Ученые предупредили о новой опасности коронавируса

Профессор Келлам сказал, что по этой причине работники здравоохранения должны носить защитные очки. И хотя маски для лица, защищающие рот и нос, эффективны, они явно не защитят глаза.

Доктор Майкл Хэд, старший научный сотрудник в области глобального здравоохранения в Университете Саутгемптона, поддержал утверждение профессора Келлама: "Передача может произойти при прикосновении к глазу, если вирус оказался на руках, что облегчает его распространение от одного человека к другому".

Как сообщал OBOZREVATEL, по последним данным, вирусом заболели более 2 тыс. человек, 56 – погибли. Болезнь зафиксировали уже минимум в 14 странах.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Место
Китай
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