Берегите глаза! Ученые предупредили о новой опасности коронавируса

Ученые предупредили, что смертельный коронавирус из Китая, который унес жизни уже 56 человек, может передаваться через глаза.

В частности, китайский врач Ван Гуанфа предположил, что он мог заразиться, потому что не надел защитные очки. Он был частью команды экспертов, которые в начале этого месяца посетили Ухань, где впервые появился вирус, пишет Daily Mail.

"Мне поставили диагноз "пневмония", и мое состояние в порядке. Я получил инъекцию", – поделился врач.

Врач Ван Гуанфа мог подхватить коронавирус через глаза Daily Mail

Его догадки подтвердили ведущие американские эксперты. Медики заверили, что возможен вариант передачи вируса через руки больного при прикосновении к глазам. Кроме того, они предупредили, что вирус, который, как считается, распространяется через чиханье и кашель, может бродить по всему телу и достигать глаз.

Пол Келлам, профессор вирусной геномики в Имперском колледже Лондона, сказал, что это "абсолютно возможно".

"Если на вас чихают, вирус может попасть в глаза, которые соединены с носом через слезные каналы. Если вы страдаете от аллергии и если ваши глаза реагируют, то и ваш нос будет. Или, если вы положите лекарство в глаза, вы почувствуете вкус в задней части горла. Нередко грипп и другие вирусы передаются таким образом. Вы также можете получить респираторные инфекции через глаза", – пояснил он.

Ученые предупредили о новой опасности коронавируса

Профессор Келлам сказал, что по этой причине работники здравоохранения должны носить защитные очки. И хотя маски для лица, защищающие рот и нос, эффективны, они явно не защитят глаза.

Доктор Майкл Хэд, старший научный сотрудник в области глобального здравоохранения в Университете Саутгемптона, поддержал утверждение профессора Келлама: "Передача может произойти при прикосновении к глазу, если вирус оказался на руках, что облегчает его распространение от одного человека к другому".

Как сообщал OBOZREVATEL, по последним данным, вирусом заболели более 2 тыс. человек, 56 – погибли. Болезнь зафиксировали уже минимум в 14 странах.

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