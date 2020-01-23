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/ Пульмонология

Коронавирус из Китая: Минздрав не распорядился усилить проверки в украинских аэропортах

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В аэропортах Украины пока не будут усиливать проверки, связанные со вспышкой опасного коронавируса в Китае.

Причина – не поступало соответствующего распоряжения от украинского Минздрава.

"Мы не получили от них рекомендаций или указаний касательного того, как нам действовать. Минздрав проинформировал нас о том, что отмечают вспышку вируса пневмонии в Китае, мы передали эту информацию нашим погранподраделениям, в частности тем, что несут службу в аэропортах, пунктах пропуска автомобилей и железнодорожных пунктах", — заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет Нromadske.

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Фокус

В ведомстве при этом добавили, что, если увидят на пропускных пунктах людей, нуждающихся в медицинской помощи, направят к медицинским работникам.

"Мы не врачи, чтобы определять, заражен человек именно коронавирусом, тем более, что его симптомы легко спутать с пневмонией или гриппом", — добавил представитель ГПСУ.

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"Боже, спаси Украину", - прокомментировала в своем посте с Facebook заявление Демченко инфекционист Ольга Голубовская, и напомнила о приказе Минздрава, который был подготовлен в 2014 году под вспышку лихорадки Эбола.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Китае удвоилось количество жертв смертельного коронавируса. Так, болезнь уже унесла жизни 17 человек, в стране введен карантин.

Добрался опасный вирус и до России. Из аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге госпитализирован мужчина с подозрением на новый китайский коронавирус nCoV.

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Место
Китай
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
А зачем? Авось и так проканает!
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