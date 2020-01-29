Коронавирус из Китая: эксперты ответили на главные вопросы

Новый смертельно опасный коронавирус из Китая спровоцировал серьезный переполох не только в эпицентре заражения, но и в отдаленных от него странах.

Украинцы также напряженно наблюдают за ситуацией, и многих охватила паника в связи с угрозой эпидемии.

Чтобы немного снизить "градус" переживаний, эксперты дали ответы на главные вопросы об 2019-nCoV.

Новости Коронавирус добрался до популярного среди украинцев курорта

Поводов для паники в Украине нет Цензор

"Коронавирус - это один из многих вирусов, вызывающих заболевания, которые обычно вызывают ОРВИ (острая респираторно-вирусная инфекция). Главная их особенность состоит в том, что они могут вызвать болезни не только у людей, но и у птиц и животных", – говорится на странице в Facebook группы "Мізки без МОЗу".

Согласно сообщению, главное отличие нового вируса, который был обнаружен в Китае (2019-nCoV) в нетипичном тяжелом течении и относительно высокой опасности. Сейчас в Китае умирают примерно 3% от выявленных зараженных. Приблизительно такой же уровень смертности отслеживается, например, от дифтерии.

"Считается, что один из способов передачи инфекции – через животных. Источником вируса называют местный Уханский рынок морепродуктов: в первых случаях болезни была связь именно с этим местом", – отметили авторы поста.

Как известно, передача коронавирусов от человека к человеку также возможна, однако специалисты говорят, что этот вирус является менее контагиозным (то есть медленнее передается между людьми), чем, например, грипп.

А вот другие механизмы передачи, например, орально-фекальный, скорее всего для данного вируса не свойственны.

"Сейчас в Китае болеют люди всех возрастов – от младенцев до стариков. Однако большинство больных - мужчины среднего возраста. Среди умерших преобладают пожилые люди, имеющие проблемы со здоровьем. Типичное осложнение этой инфекции – вирусная пневмония", – отметили эксперты, говоря о том, кто находится в группе риска.

При этом, по их словам, оснований для введения ограничительных противоэпидемических мероприятий в пределах Украины нет. Сейчас стоит усилить контроль в аэропортах и ​​пограничных пунктах, обращая внимание на людей, недавно прибывших из Китая.

"Ношение же медицинских масок может быть уместным в случае контакта с больным или носителем инфекции в помещении или в местах скопления людей, например, в общественном транспорте. Смысла в постоянном ношении масок, особенно на улице, нет. Скорее наоборот - это может дать обратный эффект", – говорится в сообщении.

Также авторы сообщения отметили, что инкубационный период в случае инфицирования 2019-nCoV составляет до двух недель. Первые признаки соответствуют типичным признакам ОРВИ (повышенная температура, насморк, головная боль, слабость, расстройства системы пищеварения). Потому если вы недавно были в Китае и сейчас чувствуете себя плохо – немедленно обращайтесь к врачам.

Кроме того, в сообщении отмечается, что вакцины от нового коронавируса не существует, поэтому предложения "приобрести вакцину" – это, в лучшем случае, шутка, в худшем – мошенничество. Как и нет специфического лечения - единственный способ противодействия в случае инфекции – иммунная система больного человека.

Медицинская помощь в случае заражения заключается в симптоматическом лечении, поддержании жизнедеятельности организма пациента, снижении шансов на осложнения, уменьшении вероятности одновременного инфицирования другими болезнями.

"Тамифлю" и другие препараты для лечения гриппа на коронавирусы не влияют. Врачи сейчас проверяют, насколько эффективны другие противовирусные препараты, однако пока лекарств с доказанным действием против 2019-nCoV нет", – подытожили эксперты.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в связи с новым коронавирусом в Украине активизировались мошенники, предлагая приобрести "вакцину от коронавируса", "маски против коронавируса" и прочие "защитные" средства.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!