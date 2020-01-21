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/ Пульмонология

Настиг уже 4 страны: смертоносный китайский вирус добрался до США

1.2т
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В штате Вашингтон (США) обнаружен первый пациент-американец, заразившийся смертельным коронавирусом nCoV, который унес жизни более 200 человек в Китае.

Об этом во вторник, 21 января, со ссылкой на собственные источники сообщают CNN и The New York Times.

Мужчина является жителем округа Снохомиш. Симптомы заболевания появились у него после возвращения из поездки в регион вокруг Ухани, где началась вспышка. На прошлой неделе он был госпитализирован с пневмонией, а заражение коронавирусом было подтверждено 20 января днем.

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Смертоносный китайский вирус добрался до США

Смертоносный китайский вирус добрался до США

Учитывая случай заболевания в США недавно идентифицированный коронавирус, появившийся в Китае, распространился уже на четыре страны.

Отмечается, что первый случай в США произошел менее чем через неделю после того, как в аэропортах объявили, что начнут проверять пассажиров, прибывающих из Ухани, на наличие вируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 января Всемирная организация здравоохранения созовет экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за опасности масштабной эпидемии смертельного коронавируса.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
США
Тег
вирус
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